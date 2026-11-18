Podcast Paradiso: “Errore clamoroso sul mercato! Manna? Ha fatto bene ADL, ma servono giovani”

Angelo Paradiso analizza centro sportivo, mercato, giovani talenti e rinnovo di Manna.

Angelo Paradiso, ex calciatore e osservatore di talenti, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per commentare la realizzazione del nuovo centro sportivo azzurro a Qualiano, soffermandosi sull'importanza di investire nei giovani e di creare strutture adeguate alla crescita dei calciatori.

Quanto è importante per il Napoli avere finalmente un centro sportivo di proprietà?

“È un plus, perché puoi creare giovani talenti e puoi farli crescere in casa. Soprattutto puoi permettere anche ai giocatori già affermati di recuperare, riposare e allenarsi all'interno del centro. Magari puoi realizzare anche un laboratorio adeguato, dove i ragazzi possano recuperare tutte le fatiche delle partite. Il Napoli è una squadra che gioca tre volte a settimana, quindi un centro sportivo è oro, non soltanto per la crescita dei ragazzi, ma anche per il recupero psicofisico”.

Il Napoli ha spesso perso talenti del territorio, costretti a crescere altrove. Come si può cambiare questa situazione?

“Ci sono tantissimi quartieri di Napoli dove, secondo me, ci sono diamanti grezzi da far crescere. Però, se non hai un centro sportivo adeguato dove prendere questi ragazzi, farli giocare e formarli, diventa difficile. Bisogna evitare anche che le famiglie debbano pagare i kit. Come si faceva una volta, vai a prendere giocatori bravi e di prospettiva, guardando anche le caratteristiche fisiche dei genitori, e poi li fai crescere. Ma per farlo devi prendere dei formatori che si mettano a disposizione di un progetto adeguato. Se prendi un allenatore che vuole allenare ragazzini di dodici anni e pensa di essere Guardiola, è sbagliato, perché i protagonisti sono sempre i ragazzi. Devi prendere formatori importanti. Il centro sportivo è sicuramente uno start incredibile, perché ti permette di fare tutte queste cose. Però, se lo realizzi soltanto per bellezza, non ha senso”.

Tra i giovani accostati al Napoli ci sono Geovany Quenda del Chelsea e Patrick Dorgu del Manchester United. Come li valuti?

“Quenda è un classe 2007, l'ho visto giocare. Ha un'ottima velocità nelle frequenze, un ottimo spunto. Ricorda un po' Nani come caratteristiche, anche se è mancino. Deve però trovare continuità. Tante volte l'ho visto titubante anche nell'ultimo passaggio, ma ha qualità importanti, straordinarie. Secondo me quello veramente forte è il ragazzo di diciassette anni, Eboué, un esterno sinistro classe 2009. È un dribblomane, un giocatore di grandissima qualità. Fa cose incredibili: doppi passi, sterzate, colpi di classe e ha grande personalità. Quenda, per caratteristiche, può fare anche tutta la fascia, cosa che in Italia si utilizza molto. Però bisogna vedere se, in un contesto come Napoli, una città molto calorosa e con tifosi esigenti, possa trovare subito la continuità necessaria. In Inghilterra c'è tantissimo materiale interessante”.

Perché alcuni calciatori, come De Bruyne e Vergara, sembrano esprimersi meglio in nazionale rispetto al Napoli? Quanto conta il contesto tattico?

“La differenza tra quando giocano questi ragazzi nei club e quando giocano in nazionale è proprio il ritmo e la velocità del gioco. La palla arriva sempre in verticale. In Italia i ritmi sono diversi, è proprio un altro passo, lo vedi anche nelle frequenze. Secondo me è una questione legata soprattutto agli allenamenti. Sentendo alcuni amici e osservando gli allenamenti italiani, noto una differenza nella velocità. Se abitui il calciatore ad allenamenti veloci, intensi, con pochi recuperi, poi ritrovi quelle caratteristiche durante la partita. Se invece continui con certi richiami di palestra, le salite e tanta tattica, il muscolo finisce per addormentarsi. Lo vedo anche quando gioco con ragazzi più giovani: allenandomi in maniera intensa e veloce, riesco ancora ad avere un buono spunto. L'allenamento è troppo importante e poi si vede quando questi ragazzi giocano in nazionale e fanno la differenza”.

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032. È stata la scelta giusta?

“Giovanni Manna è un ragazzo giovane, intelligente, che ha fatto vedere cose importanti. Secondo me il Napoli ha fatto bene. Quest'anno, però, avrebbe dovuto puntare sui giovani già dall'inizio, perché si vede che tanti giocatori sono bolliti e lì c'è stato un errore clamoroso. Non dimentichiamo che il Napoli ha vinto anche due scudetti e Manna, se non sbaglio, ne ha vinto uno. Parliamo comunque di un trofeo importante. Adesso ci sono più squadre attrezzate, che guardano a un contesto internazionale e cercano di superare un certo modo antico di giocare. Manna è una persona intelligente, va spesso a cercare all'estero e soprattutto guarda ai giovani. Quello che posso consigliargli è di formare i giovani in casa, perché poi li puoi anche vendere. Vediamo club che arrivano in finale di Champions League e fanno giocare ragazzi di sedici anni, come Max Dowman all'Arsenal. Il Napoli dovrebbe prendere esempio da queste realtà”.

Hai vissuto in prima persona l'esperienza del settore giovanile della Lazio a Formello. Quanto può incidere una struttura moderna sulla crescita di un club?

“Io sono cresciuto a Formello e nel mio periodo sono usciti tantissimi ragazzi: Alessandro Nesta, Di Vaio, Simone Inzaghi, Daniele Franceschini e tanti altri giocatori dell'Academy. Questo fa capire quanto sia importante avere un centro sportivo di un certo livello. La Roma sforna giocatori su giocatori, l'Atalanta fa lo stesso e la Fiorentina ha realizzato un centro sportivo nuovo fantastico. Puoi creare introiti. Invece di andare a prendere calciatori da trenta-quaranta milioni soltanto per fare mercato, investi la metà nel settore giovanile. Dopo tre o quattro anni puoi ritrovarti giocatori da utilizzare in prima squadra oppure da vendere”.