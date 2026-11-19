Futuro De Bruyne, svolta Napoli: fissato prezzo per l'addio, ora tocca al Psv

Calciomercato Napoli, De Bruyne subito per 7 milioni: il PSV ci pensa. Il belga, in scadenza a giugno

Il PSV ci pensa: Kevin De Bruyne può partire subito dal Napoli solo per 7 milioni di euro. Il belga, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio, ma a una condizione precisa. Una cifra che fissa un paletto concreto nella trattativa e che il club olandese dovrà valutare con attenzione.

La condizione del Napoli: recuperare quanto speso

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista può lasciare Napoli a gennaio solo se gli azzurri recuperano quanto speso finora per averlo. È questo il principio che guida la posizione del club: nessuna cessione a perdere, ma un’uscita che permetta di coprire l’investimento fatto per portarlo in Campania. Da qui la cifra di 7 milioni, che diventa il riferimento per ogni eventuale proposta e il metro con cui il Napoli giudicherà le offerte in arrivo.

Il PSV valuta, la partita è aperta

Ora tocca al PSV decidere. Il club olandese, che nei giorni scorsi si è fatto avanti con una prima proposta, dovrà capire se la richiesta sia sostenibile e se valga la pena anticipare i tempi. Per il giocatore, con il contratto in scadenza, l’Eredivisie rappresenterebbe un ritorno vicino a casa. Per il Napoli sarebbe una cessione che consentirebbe di liberare un ingaggio importante e di avviare con più margine la ristrutturazione del centrocampo.