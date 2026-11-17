Tuttonapoli Manna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio

Napoli, Giovanni Manna rinnova fino al 2032: l'accordo con De Laurentiis emerge dalla relazione allegata al bilancio del club.

Giovanni Manna e il Napoli avanti insieme fino al 2032. Non si tratta più di una semplice indiscrezione di mercato, ma di un accordo già raggiunto tra il club azzurro e il direttore sportivo, arrivato nell'estate del 2024. Il precedente contratto del dirigente sarebbe scaduto nel 2027, con un'opzione per ulteriori due stagioni, ma l'intesa è stata prolungata di altri cinque anni, portando la nuova scadenza al 2032. Una decisione importante da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che conferma la volontà di dare continuità alla gestione dell'area sportiva e di puntare ancora su Manna per la costruzione del Napoli del futuro. Il rinnovo non è stato accompagnato da un comunicato ufficiale della società, ma la conferma è arrivata attraverso la documentazione economico-finanziaria del club.

Napoli, rinnovo Manna fino al 2032: la conferma nella relazione degli amministratori

La notizia del prolungamento contrattuale di Giovanni Manna è emersa direttamente dalla relazione degli amministratori sulla gestione al 30 giugno 2026, resa pubblica insieme al bilancio del Napoli. Il documento societario ha dunque fatto emergere un accordo che non era stato annunciato attraverso i consueti canali di comunicazione del club. Una scelta che testimonia la fiducia di De Laurentiis nel lavoro del direttore sportivo, nonostante le critiche rivolte ad alcune operazioni di mercato e il dibattito sulle responsabilità delle difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri. Il rinnovo fino al 2032 rappresenta un segnale di stabilità nella programmazione societaria e rafforza la posizione di Manna all'interno del progetto azzurro. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la documentazione di bilancio chiarisce quindi che il prolungamento del rapporto tra il Napoli e il suo direttore sportivo è già stato definito.