Podcast Centro sportivo, Credendino: "ADL aumenta il valore del club, ecco perché ha deciso di investire ora”

L'analisi sul centro sportivo di Qualiano, il mercato e il progetto stadio.

Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano rappresenta un investimento strategico non soltanto per la crescita delle strutture e del settore giovanile, ma anche per il futuro economico della società. Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, Vincenzo Credendino ha analizzato le ragioni che potrebbero aver spinto Aurelio De Laurentiis ad accelerare sulla realizzazione di un impianto di proprietà dopo oltre vent'anni di gestione.

Perché De Laurentiis ha deciso di investire nel centro sportivo proprio adesso, dopo oltre vent'anni? Può aver influito il cambiamento del mercato dei calciatori?

“Sicuramente questa potrebbe essere una delle ragioni. Il mercato non è lo stesso di vent'anni fa: variano i costi, le modalità e le regole attraverso le quali si opera. Nella sessione di gennaio 2025 il Napoli ha dovuto fermarsi per alcuni blocchi legati alle scelte in entrata e al famoso pareggio tra spese e incassi. Sono segnali di un mondo del calcio che sta cambiando. Il Napoli, con la struttura smart che si è dato, senza immobilizzazioni e con un organico asciutto, ha saputo rispondere alle esigenze che si sono manifestate durante gli anni. Oggi forse non è più possibile pensare di competere a certi livelli senza avere delle strutture, anche per le necessità e i volumi che vanno aumentando. Questo investimento si lega sicuramente a un'esigenza competitiva, senza dimenticare una patrimonializzazione più ampia. Quando hai un centro sportivo di proprietà, il club ha un valore enormemente più importante, già soltanto possedendo i terreni su cui costruire, prima ancora di mettere la famosa prima pietra”.

Dopo il centro sportivo, quale potrebbe essere il prossimo passo del Napoli sul fronte dello stadio di proprietà?

“Lì il terreno è ancora più impervio, e non mi riferisco semplicemente alla fattibilità dell'area individuata, ma ai vincoli sicuramente più ampi e alle tempistiche più lunghe. Il Napoli, già dotandosi di un centro sportivo, fa un passo decisivo verso il futuro. Lo stadio forse necessiterà di ancora un po' di tempo. Risponderebbe a esigenze con volumi economici ancora più importanti, perché basta immaginare i possibili ricavi di uno stadio attivo non soltanto la domenica, ma durante tutta la settimana. In quel caso entreresti in una dimensione ancora più ampia. Però, per quanto mi risulta, siamo in una fase che definirei ancora embrionale. Quando sarà il momento ne parleremo. Oggi concentriamoci soprattutto su questo primo passo: circa due milioni di euro, che dovrebbero diventare otto, forse dieci, a conclusione dell'intervento. Si tratta in ogni caso di un investimento importante e necessario”.

Per la formazione ideale dei calciatori più forti della storia del Napoli, quale difensore centrale scegli tra Ruud Krol, Fabio Cannavaro, Tarcisio Burgnich, Amir Rrahmani e Kim Min-jae?

“Cannavaro vince facile. Ci sono tutti i discorsi legati innanzitutto al patriottismo, fino ad arrivare alla vittoria del Pallone d'Oro. Vi ringrazio perché questa volta è la domanda più facile”.