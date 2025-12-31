Anche il 31 su Radio TuttoNapoli, proseguono le trasmissioni: alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Davide Baratto.
Alle 15 poi il testimone passerà a Napoli Talk con Antonino Treviglio, i nostri opinionisti per le ultimissime e gli auguri di Buon Anno da parte di tutta la nostra squadra prima di un giorno di stop. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
