Podcast Mandato: "Hojlund-Napoli? Ha avuto una grande fortuna a fare questo incontro"

Tommaso Mandato, operatore di mercato, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè':

"Lucca? Va tutelato l'investimento nonostante non abbia fatto benissimo in questi mesi. La situazione è molto aperta ed è giusto che Manna tenga gli occhi aperti. Bisogna fare il bene del ragazzo e della società. Operare a gennaio è molto complicato, le carte sono scoperte e i prezzi salgono. Il Napoli ha una priorità ed è un centrocampista. Però si guarda anche ai tempi di rientro dei giocatori. Conte fortunatamente è stato bravissimo a trovare delle alternative all'emergenza. Su Lucca, ripeto, c'è un problema oggettivo, ovvero l'attesa per il rientro di Lukaku".

"McTominay è una delle più grandi operazioni fatte dal Napoli. Conte lo ha totalmente trasformato. Va ribadito che c'è un livello differente tra i due campionati, però, e allora chi proviene dalla Premier qui hanno una marcia in più. Hojlund? Le sue potenzialità le avevamo già intraviste a Bergamo. I due anni in Premier sono stati utili. Qui ha avuto la fortuna di trovare Conte. C'è tanto di lui nella sua esplosione. Oggi fa reparto da solo".

"Gennaio sarà un mese determinante con tanti impegni e comunque in emergenza. Ma il Napoli di Conte ci ha abituati a uscire fuori dalle difficoltà sempre e confido molto in questo aspetto".