Infortunio Anguissa, Il Mattino: "Si teme stop di 30-40 giorni e poi Coppa d'Africa"

di Fabio Tarantino

Frank Zambo Anguissa sta già facendo ritorno a Napoli dopo l'infortunio in nazionale delle ultime ore. Un altro problema per il Napoli in un momento non facile. Ora c'è attesa per l'esito degli esami per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero. Il club azzurro dopo aver contattato la federazione del Camerun ha disposto il rientro per poter eseguire gli accertamenti nella propria struttura di fiducia, nella Clinica Pineta Mare.

In ogni caso dopo aver parlato con i medici, si teme uno stop di 30-40 giorni, come riportato da Il Mattino nella sua edizione online. Dunque Anguissa, che dal 15 dicembre sarà impegnato in Coppa d'Africa, tornerà a giocare col Napoli a metà gennaio.