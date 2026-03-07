Il punto del Direttore: “Cosi si chiude bene e si costruisce il futuro. Alisson, che colpo!”

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha parlato nel post-partita di Napoli-Torino

Su Napoli-Torino

"Finalmente una bella partita, una buona prestazione del Napoli. Va dato atto alla squadra, a Conte di aver alzato lo stato prestazionale, perché il Napoli ha iniziato bene anche se con un gol fuori contesto, ma ha continuato a giocare. Anche in vantaggio, non si è accontentato, non ha perso baricentro e non ha dato spazio all'avversario di prendere campo. Il doppio centravanti del Torino non ha funzionato un granché, soprattutto con Zapata a svariare. Questo è il modo giusto di controllare la gara, restando aggressivo non come a Verona con i passaggini. Poi, ad inizio secondo tempo Gilmour ha aiutato moltissimo con la sua verticalità, grande partita dello scozzese. Sul 2-0, il Napoli ha continuato a giocare, ha cercato il terzo gol, poi peccato per il gol del Torino ma non era nell'aria, i granata non avevano fatto granché per riaprirla, ma lo sappiamo e può succedere nelle palle inattive. Conte l'ha gestita bene, abbiamo auspicato una vittoria ma anche un bel gioco, qualche finestra dal futuro, e oggi l'abbiamo avuto. Quando vediamo entrare Anguissa, e vediamo i primi palloni scambiati tra Lukaku e De Bruyne fa effetto. Va chiusa bene la stagione, non basta entrare in Champions League, mi è piaciuta molto la conferenza di Conte che ha sottolineato questo. Il Napoli deve iniziare a costruire da adesso una grandissima stagione da adesso.

Su Alisson Santos

Al Napoli serviva ed è un giocatore devastante. Credo sia alla terza dall'inizio, è un giocatore che in Serie A può essere letale anche con tante squadre che giocano con la linea a tre. Lazaro non l'ha mai beccato, il braccetto poi deve uscire, non sai se rientra o va sul fondo ed ha destabilizzato tutta la difesa del Torino. Con Gutierrez forse rende ancora meglio, nel caso del primo gol fa tutto lui, beffa Paleari perché non tira a giro ma chiude sul primo palo. Con Gutierrez potrebbe essere più efficace, lo spagnolo entra dentro al campo e lascia ampiezza per l'isolamento al brasiliano, magari in una gara aperta con un avversario in svantaggio non trovi il raddoppio, ma quando Gutierrez sta largo lui sa anche rientrare. Alisson è bravo anche a stringere dentro il campo, è un giocatore completo, molti esterni del Napoli anche fortissimi degli ultimi anni non avevano entrambe le caratteristiche, lui sa sia giocare dentro che dare ampiezza. È una bella mossa e ti dà imprevedebilità. Mi è apparso pure resistente, diligente senza palla e resta razionale, non si gasa, non esagera nelle giocate. A 16 milioni di riscatto mi sembra uno scherzo considerando certe cifre in Italia, Manna è stato deriso e criticato ma è un colpo da standing ovation".

Sul futuro della rosa e della prossima stagione

"Sarà il tema dei prossimi mesi, una volta qualificati in Champions League anche se il Napoli ha già un bel margine, bisognerà parlare del tema rosa: le indicazioni di Conte saranno importanti ma anche la sua considerazione di avere già una rosa forte quando al completo. Da tifoso non bisogna dare peso alle questioni economiche, anagrafiche etc etc... avere Lukaku e De Bruyne per alzare il livello, da co-titolari, è il massimo, poi da giornalisti possiamo interrogarci. Ma se il Napoli ha la forza di riscattare Elmas, Alisson, Højlund... e sono già tanti soldi, una settantina, c'è un bel futuro, ma Conte deve avere la consapevolezza di avere in mano già una rosa forte quando sarà al completo, certo poi da perfezionare con degli aggiustamenti rispettando il parametro ancora più stringente del costo del lavoro allargato. Ma dipenderà naturalmente anche da chi riuscirai a vendere, non è così semplice incassare 30mln da Beukema, che evidentemente non lo convince, o dal riscatto di Lang. Se Conte chiederà altri 3-4 big costosi allora poi il discorso cambia".