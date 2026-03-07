Alisson Santos trascina il Napoli, Gazzetta azzarda: “È il nuovo Kvara?”

vedi letture

Alisson Santos trascina il Napoli alla vittoria sul Torino con un gol e una prestazione di altissimo livello. Cresce la suggestione: il brasiliano può davvero essere il nuovo Kvaratskhelia?

Alisson Santos è il nuovo Kvaratskhelia? Il brasiliano del Napoli già vale più dei 16,5 milioni del riscatto

In meno di un mese in azzurro, l'ala brasiliana ha già dimostrato qualità tecniche paragonabili a quelle dell'ex idolo del Maradona: dribbling, accelerazioni e gol pesanti. La domanda inizia a farsi strada con insistenza: il Napoli ha trovato in Alisson Santos il nuovo Kvaratskhelia? "Più indizi fanno una prova e si può azzardare una domanda impegnativa. Ruolo e caratteristiche oscillano tra il simile e l’identico. Kvara ci sembra più forte in progressione e Alisson ci pare inafferrabile sul breve, ma sono dettagli".

Napoli-Torino, il gol di Alisson Santos analizzato: azione personale strepitosa al 7' su calcio d'angolo

Il brasiliano sblocca il risultato con una giocata individuale di grande qualità, approfittando anche di una difesa granata troppo morbida nel contrastarlo. Al settimo minuto, su sviluppo di calcio d'angolo, Alisson Santos ha fatto esplodere il Maradona. Dopo aver bruciato Prati sul primo corner, sul secondo — battuto da destra — il pallone è arrivato sul lato sinistro sui suoi piedi. Ebosse lo ha contrastato in modo blando, lasciandogli spazio per avanzare e concludere con un tiro secco e preciso. Un'azione personale strepitosa, resa possibile anche dalle lacune difensive del Torino, che ha evidenziato gravi problemi di marcatura preventiva.

Napoli a -1 dal Milan, Alisson Santos MVP: il riscatto a 16,5 milioni è già un affare per De Laurentiis

Con le sue prestazioni nelle prime settimane in azzurro, il brasiliano ha già convinto tutti: esercitare il diritto di riscatto sembra ormai una formalità. In meno di un mese al Napoli, Alisson Santos ha già cambiato gli equilibri offensivi della squadra di Conte. Le sue accelerazioni, i dribbling e la capacità di incidere nei momenti decisivi lo rendono un acquisto che si sta rivelando straordinariamente conveniente. Con il Napoli ora a un solo punto dal Milan capolista, il brasiliano è diventato un elemento imprescindibile: esercitare il diritto di riscatto a 16,5 milioni appare già oggi come un investimento più che giustificato.