Come sta Vergara? Le sue condizioni dopo l'infortunio

Antonio Vergara costretto al ritiro anticipato nel match contro il Torino a causa di una fascite plantare al piede sinistro. Lo staff medico monitora la situazione in vista del prossimo impegno di campionato

Infortunio Vergara: fascite plantare lo ferma a metà gara contro il Torino

Il centrocampista lascia il campo all'intervallo per un dolore alla pianta del piede sinistro. Situazione sotto controllo, ma da valutare nei prossimi giorni. Antonio Vergara è il nuovo nome nell'infermeria della squadra. Il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco al termine del primo tempo della sfida contro il Torino a causa di una fascite plantare al piede sinistro: un fastidio acuto che non gli ha lasciato altra scelta se non quella di fermarsi prima dell'intervallo.

Condizioni Vergara: lo staff medico non è in allarme ma i controlli sono necessari

Nessun campanello d'allarme immediato dai medici, che tuttavia attendono i risultati della valutazione prevista ad inizio settimana. Lo staff medico del club ha minimizzato le preoccupazioni, sottolineando come la stagione abbia già riservato situazioni ben più delicate. Tuttavia, l'infortunio di Vergara richiede un monitoraggio attento nelle prossime ore per stabilire l'entità esatta del problema e i tempi di recupero.

Vergara in dubbio per la prossima giornata di campionato: quando torna disponibile

Tutto rimandato a inizio settimana per capire se il giocatore potrà essere arruolabile sabato prossimo in campionato. La domanda che tutti si pongono riguarda la disponibilità di Vergara per il prossimo impegno di campionato di sabato contro il Lecce. Il percorso di recupero sarà definito nei primi giorni della settimana, in parallelo con quello degli altri giocatori attualmente ai box. Solo allora si avrà un quadro chiaro sulle sue possibilità di scendere in campo. Lo riporta Il Mattino.