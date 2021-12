FOTO - Osimhen torna a correre: "Grato a Dio. Ora guardiamo avanti per fare grandi cose"

Oggi Victor Osimhen è tornato a correre al Konami Training Center di Castel Volturno. L'attaccante del Napoli felice per la ripresa degli allenamenti dopo il brutto incedente e l'operazione al volto ha postato delle foto su Twitter, scrivendo: "Grato a Dio, apprezzo sinceramente coloro che si sono rivolti a me, che Dio vi benedica. Non c'è tempo per soffermarsi sulle problematiche passate, in attesa delle cose più grandi che ci aspettano. Dio è il più grande! Noi ci muoviamo Napoli. Menzione speciale al personale medico del Napoli e a Gianpaolo Tartaro (il chirurgo), Dio vi benedica. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono associati al Napoli, vi apprezzo davvero".

Thankful To GOD,I Sincerely Appreciate Those Who Reached Out To Me,God Bless You And Yours🙏No Time To Dwell On Past Transgressions,Looking Forward To The Greater Things AheadGod Is The Greatest🙌We Move @sscnapoli pic.twitter.com/7TsMqDIWWz