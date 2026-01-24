Radio TN CdM, Troise: “Juve e Chelsea, è un momento fondamentale! Giovane? Serve pazienza…”

vedi letture

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): “E’ un momento complicato perché il Napoli è in grande difficoltà sotto il profilo della assenze. Il problema peggiore anziché migliorare, perchè si è aggiunto Neres che è l’uomo chiave della svolta post Bologna, però allo stesso tempo è un momento fondamentale della stagione perchè Juve-Napoli è una gara importantissima per i discorsi relativi alle posizioni di classifica e per la rivalità. Poi mercoledì c’è un’altra gara decisiva in cui il Napoli ha il dovere di provare a correggere la pessima Champions fatta finora. 8 punti e 25esimo posto: è stata una campagna europea pessima.

Sono curioso di vedere come si schiera il Napoli a destra, se riproporrà Gutierrez o se come credo giocherà Beukema con Di Lorenzo più avanti. In quella zona c’è Yildiz ed è una delle zone chiave del campo per la proposta della Juventus che è nettamente migliorata da quando c’è Spalletti. In zona offensiva sono curioso di vedere il duello tra Hojlund e Bremer e Kelly: è lì che il Napoli con gli uomini a rimorchio può far male. Il danese comincia ad essere un po’ stanco e ad essere meno lucido ed incisivo.

Giovane? E’ un ragazzo talentuoso che può giocare sotto la punta. Al Napoli lo immagino soprattutto partire da destra come faceva Neres. Ovviamente va aspettato e sostenuto, bisogna avere pazienza, la stessa che secondo me non si è avuta abbastanza con Beukema, Lang e Lucca. L’ex Udinese ha avuto qualche occasione in più rispetto ai primi due, ma ha deluso fortemente. A me la gestione di Conte non è sembrata di sostegno ai nuovi acquisti. Giovane non è McTominay o Neres. Ha i colpi, ma serve pazienza”.