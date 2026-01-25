Vivi Juve-Napoli prima durante e dopo con noi su Radio Tutto Napoli: live dalle 17!

Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo in diretta dalle 8 e dalle 19.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio, i nostri opinionisti ed inviati fino a mezzanotte inoltrata. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android