Incredibile a Torino! Il Napoli Primavera fa 2-2 al 95’ ed esulta ma l’arbitro non convalida!
Il Napoli perde la sfida contro la Juventus per 2-1! Dopo essere andato per ben due volte sotto a metà gara, gli azzurrini accorciano con il rigore di Borriello e non si arrendono: nel finale Raggioli supera la difesa avversaria e trova il palo, la palla lentamente si muove sulla linea della porta per poi essere allontanata da Verde. L'arbitro decide, senza certezza, di non convalidare la rete.
La palla sembrava aver oltrepassato pienamente la linea di porta, come da sensazione anche del telecronista di Sportitalia. Ingiusta sconfitta in ogni caso per un Napoli che è sempre rimasto in gara e non ha mai mollato.
