Clamoroso Il Mattino: Ambrosino e Marianucci messi fuori rosa! Ecco cos'è accaduto

La tensione tra Antonio Conte e l'agente di Giuseppe Ambrosino e Luca Marianucci esplode apertamente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due giovani calciatori sono stati di fatto messi fuori rosa dopo aver scelto di non allenarsi con il resto della squadra, seguendo la linea indicata dal loro procuratore Mario Giuffredi.

L’agente ha chiesto chiarezza al tecnico: o fiducia concreta e spazio in campo, oppure la possibilità di andare altrove per crescere. I numeri parlano di utilizzo minimo e di accordi già pronti con Cremonese e Venezia, rimasti però bloccati. Conte, però, non arretra: nonostante l’emergenza numerica, ha deciso di escludere entrambi dal gruppo. Una scelta dura, che certifica il braccio di ferro in corso e complica ulteriormente la gestione di una rosa già ridotta all’osso.