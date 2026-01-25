Juve-Napoli 3-0, le pagelle: crollo di squadra, si salva Vergara! Che errore JJ, mediana in affanno

TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:55
di Davide Baratto

Meret 6- Incolpevole sul gol, rischia la frittata al 36’. Subisce un passivo enorme, ma non può farci molto.

Di Lorenzo 5,5 - Deve stare attento a Yildiz e lo limita con l’aiuto di Gutierrez. Sbaglia qualche scelta.

Buongiorno 6- Salvataggio clamoroso sulla linea al 23’. Nel finale pure lui travolto.

Juan Jesus 4,5 - Forse leggermente in ritardo sul gol. Bravo sul finire del primo tempo su Thuram. Errore clamoroso che manda il Napoli al tappeto.

Gutierrez 6 - Confermato sull’out di destra, questo lo limita sempre in fase di spinta ma almeno è intraprendente. Dal 73’ Beukema 5,5 -. Anche lui paga il momento dell’ingresso.

Lobotka 5 - Leggermente in ritardo su Thuram, salvato dalla traversa. Perde lo scontro col dirimpettaio.

McTominay 5- Spalletti si piazza ad uomo su di lui e lo limita. Deve coprire troppo campo e si fa dura anche per lui.

Spinazzola 5 - Poco spazio nel primo tempo, nella ripresa qualche sgasata ma non si intende con Hojlund.

Vergara 7 - Subito con carattere, ci prova da fuori al 20’. Prova sempre la giocata e fa delle grandi sgroppate con qualità e talento. Dal 79’ Lukaku 5,5 - Torna ma si divora un gol abbastanza semplice. Seppur ininfluente.

Elmas 5 - Una delle gare più impalpabili dal suo ritorno al Napoli. Dal 70’ Giovane sv - Entra nel momento peggiore dei suoi.

Hojlund 5- Spesso si ritrova troppo solo. Bremer lo affossa in area: c’era rigore. Non è brillante e perde molti duelli.

Conte 5 - Emergenza assoluta ma le idee sono poche e i cambi senza un grande filo logico.