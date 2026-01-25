Ultim'ora Niente esterno, il Napoli prenderà un quinto! Rai: due i nomi nel mirino

vedi letture

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi all’arrivo di Giovane Santana do Nascimento e nei prossimi giorni punta a chiudere almeno un altro colpo. La dirigenza è al lavoro per consegnare nuovi rinforzi ad Antonio Conte, anche se nel frattempo strategia e priorità sono cambiate.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, il prossimo innesto sarà infatti un quinto di centrocampo e non un esterno offensivo. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c’è Nicolò Fortini della Fiorentina, ma resta molto forte anche la candidatura di Juanlu Sanchez, laterale classe 2003 del Siviglia, già osservato con grande attenzione durante la scorsa estate.