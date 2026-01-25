Ultim'ora
Niente esterno, il Napoli prenderà un quinto! Rai: due i nomi nel mirino
Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi all’arrivo di Giovane Santana do Nascimento e nei prossimi giorni punta a chiudere almeno un altro colpo. La dirigenza è al lavoro per consegnare nuovi rinforzi ad Antonio Conte, anche se nel frattempo strategia e priorità sono cambiate.
Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, il prossimo innesto sarà infatti un quinto di centrocampo e non un esterno offensivo. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c’è Nicolò Fortini della Fiorentina, ma resta molto forte anche la candidatura di Juanlu Sanchez, laterale classe 2003 del Siviglia, già osservato con grande attenzione durante la scorsa estate.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Tegola Neres, stagione finita? Il brasiliano va verso l'operazione chirurgica di Daniele Rodia
Le più lette
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com