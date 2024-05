Gasperini sul futuro: "ADL mi ha sempre manifestato stima, ma adesso non ho tempo"

Nel post-partita di Atalanta-Roma su Sky Sport, è intervenuto il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.





Hai già deciso il tuo futuro? “Sì è vero, il presidente del Napoli mi aveva scritto una proposta contrattuale su un tovagliolo, era il 2011 e poi sono andato all’Inter. De Laurentiis ha sempre manifestato attestati di stima nei miei confronti anche quando andavo a giocare a Napoli. In questo momento non ho nemmeno tempo, neanche se voglio. Sono condizionato e penso fortemente a questa stagione che non è finita per niente. Ora ogni partita è davvero decisiva, ma ancora non abbiamo fatto nulla”.