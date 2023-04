Goduria Pazzesca! Ora il Napoli chieda di giocare domenica alle 15

Domenica si può chiudere la partita tricolore. Si chieda lo spostamento del match.

Una goduria pazzesca, una vittoria che regala emozioni ne gioie incontrollabili. Il Napoli è ad un passo dallo scudetto. Un primo tempo importante per il Napoli che detta legge a Torino. La Juve ci prova con il solito Cuadrado e con Rabiot, ma niente di trascendentale. Meret contiene bene insieme ad i compagni di reparto. Il Napoli piano piano prende campo. Ndombele è ispirato, osimane un po’ meno ma la giocata migliore capita a Lozano che lanciato a rete non serve Kvara e la difesa bianconera chiude tutto. Assurdo poi quello che succede al 31’: Il Napoli spinge in area, Locatelli la tocca con la mano ma l’azione continua. Fabbri non ha notizie dal Var, la palla finisce a Kvara che viene colpito intenzionalmente da Gatti. Il calciatore resta a terra, i replay sono chiari ma il mediocre Fabbri non assistito dal silente Aureliano alla Var fa continuare. Incredibile. Il finale è ancora del Napoli ma gli azzurri non colpiscono. Nella ripresa il Napoli impone il suon gioco.

Rischia di trovare il vantaggio in almeno tre occasioni. Kvara prima, poi Di Lorenzo e Osimhen che di testa la mette tra le braccia del portiere juventino. Troppo centrale la giocata troppo facile. Spalletti cambia, tardi forse, con Elmas e Zielinski che non danno tantissimo. Il Napoli rischia di subire nel finale con la Juve che agisce in contropiede. Di Maria segna ma c’è il fallo su Lobotka. Il Var salva Fabbri. Il finale è rovente con il Napoli che potrebbe segnare con con Osimhen ma Schensky salva. Il Napoli non molla e arriva la giocata giusta. Tre quattro pochi con Elmas che serve Raspadori che indovina la giocata perfetta e insacca. Il finale è sofferenza ma al triplice fischi esplode la gioia di un popolo, di una città intera che vede il traguardo. Ora il Napoli chieda di giocare Domenica alle 15 contro la Salernitana