Goduria pura! Vittoria fantastica e la capolista se ne va

Colombo veramente osceno. Godiamoci la vetta

Goduria pura, gioco, tattica, cattiveria e così che si vincono certe partite. Un primo tempo pazzesco, a due facce ma con un Napoli che ha saputo soffrire e ribaltarla. La gara inizia un po’ freddina con le due squadre che si studiano. Succede veramente poco fino a quando arriva la solita giocata fortunata per l’Atalanta. Retegui riesce a districarsi in difesa e fa un gran gol con Meret poteva veramente poco. Il Napoli accusa il colpo ma poi riparte. Neres ci prova subito e dà una sua invenzione nasce il pareggio. Palla a Politano che si trova tutto libero e batte Carnesecchi con un gol straordinario. Il Napoli sembra cattivo, voglioso e trova il vantaggio. Neres, Anguissa e palla indietro per McTominay che batte ancora Carnesecchi con una fucilata da fuori. Da sottolineare la partita veramente brutta degli arbitri. Colombo fa diversi errori come non ammonire Bellanova per un brutto fallo e invece a beccarci il giallo è Neres.

Il secondo tempo è sofferenza e gioia, e tattica e pazzia di questa squadra che ci crede e ci proverà fino alla fine. L’Atalanta trova il pari con l’ennesimo rimpallo, con l’ennesima giocata di Lookman che di rapina e fortuna insacca. Incredibile ma vero anche perché il Napoli aveva tenuto benissimo. Gli azzurri piano piano crescono e trovano il vantaggio con la giocata giusta di Anguissa che serve Lukaku che batte Carnesecchi. Gioia pura, gioia esaltante. Il Napoli regge l’urto dei neroazzurri che ci prova aiutata ancora da Colombo, arbitro veramente poco lucido stasera. Conte spinge i suoi e il triplice fischio è l’apoteosi di una gara che ci regala tre punti fondamentali. Ora aspettiamo la Juve!