Gazzetta - Koulibaly rientra in Italia: oggi si allena, il piano per l'Inter

Nella giornata di ieri Kalidou Koulibaly ha fatto rientro a Napoli, carico a pallettoni dopo il trionfo in Coppa d'Africa con il Senegal. Ma, evidentemente, anche con un po' di stanchezza per il tourbillon di emozioni e fatiche delle ultime settimane, tra le tante partite disputate in Camerun, i festeggiamenti in Senegal e il viaggio di ritorno in Italia. Quindi ci sarà o no contro l'Inter? Sì, molto probabilmente, secondo La Gazzetta dello Sport:

"Già oggi quindi Koulibaly potrebbe allenarsi con i compagni, almeno per una parte della seduta (ci sarà anche Anguissa, pure lui reduce dalla Coppa d’Africa). Domani sicuramente sarà in gruppo per la rifinitura. Perché in tutta questa corsa verso sabato c’è una certezza di fondo: quella di voler vedere assolutamente Koulibaly in campo dal primo minuto".