Simeone verso l'addio, Sky: il Pisa continua a spingere

vedi letture

Giovanni Simeone è uno dei possibili nomi in uscita dal Napoli in questa finestra estiva di calciomercato: dopo tre stagioni in azzurro e due scudetti vinti, l'attaccante argentino potrebbe partire alla ricerca di maggiore spazio (solo 392 minuti giocati nello scorso campionato). Il Cholito rappresenta dunque un'occasione di mercato per diversi club, non a caso le proposte non mancano.

Infatti in Serie A ci sono diverse squadre interessate: nelle scorse settimane si sono fatte vive soprattutto Genoa, Sassuolo e Pisa, quest'ultima è quella che più sembra fare sul serio. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno individuato il centravanti del Napoli come un obiettivo principale per rinforzare l'attacco e stanno continuando a spingere per provare a mandare in porto l'operazione.