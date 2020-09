Sportitalia - Koulibaly, tutto fermo: senza partenza una scommessa in mediana e Sokratis a zero

Non si registrano passi avanti per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, non è escluso che un grande club - City su tutti - possa arrivare da un momento all'altro con una proposta sopra i 70mln di euro, ma ormai il tempo stringe. Il Napoli può fare un mercato importante in entrata solo con una cessione in questa fase, altrimenti - per completare la rosa - si andrà su un centrocampista giovane, una scommessa, per completare il reparto, e non più su un nome da 30mln di euro. Da valutare poi la posizione di Sokratis, che potrebbe arrivare comunque al posto di Maksimovic o Luperto, oppure a giugno a parametro zero.