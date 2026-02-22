Prima pagina

Il Mattino: "Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson"

Il Mattino: "Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson"
Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Missione a Bergamo. Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il big match Atalanta-Napoli, in programma oggi alle 15:00. Al centro, spazio alla tragedia che ha scosso l'Italia: "Domenico, ora la verità. L'addio al bimbo di Napoli". Di seguito la prima pagina integrale.