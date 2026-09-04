Live Inter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..."

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Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa a Castel Voltuurno. Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, a partire dalle 14 risponderà alle domande della stampa per presentare Inter-Napoli, valida per la terza giornata di campionato ed in programma domasni, sabato 5 settembre alle 18:00. Il tecnico livornese avrà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra, il caslciomercato che s'è concluso e le ultime vicende che riguardano diversi elementi della rosa. Come di consueto, potrete leggerla su Tuttonapoli.net e commentarla su Radio Tutto Napoli.

14.00 - Inizia la conferenza stampa

Alla luce delle difficoltà col Como e dei problemi di McTominay, Inter-Napoli è ancora una sfida Scudetto?

"Capisco, qui si vive un po' di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza. Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions. Abbiamo perso neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista, uno come guarda le partite. C'è da migliorare l'aspetto fisico in questa fase, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo con l'Arsenal".

Si è parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, le chiedo come sta verso l'Inter?

"Sta bene, era entrato bene contro il Genoa, ma credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare, è rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina, ma la squadra migliora di condizione, abbiamo uno scontro diretto e va affrontato in fiducia".

Prima McTominay, poi la notizia di Giovane, cosa significa per il gruppo e per lei?

"Assolutamente niente, capitano gli infortuni, McTominay... abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma dopo la sosta dal 10 ottobre ce ne sono 9 importanti in 26 giorni e lì servono tutti nelle migliori condizioni. Meglio averli fermati ora per averli a disposizione dopo la sosta".

Tornare a San Siro, seppur sponda Inter, che effetto fa?

"Giocare in quello stadio è sempre meraviglioso, sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot con lo stadio pieno, è sempre Inter-Napoli squadre che hanno battagliate, una volta ha vinto l'Inter, poi il Napoli e così via. Sono antagoniste, dovremo fare una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e agonisticamente, ma è il bello di queste sfide".

Si aspetta un approccio diverso? L'Inter è la vera favorita?

"Sì, è la vera favorita per lo Scudetto. Noi dobbiamo un attimo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare, vanno presi ma in modo diverso, gli avversari devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica ma miglioreremo sicuramente. Ma all'inizio le partite sono sempre strane, manca attenzione, ma domani ci sarà più attenzione, così come con l'Arsenal, al di là del risultato finale".

Condizione fisica da migliorare, ha detto, a che punto siamo?

"Sta migliorando, più partite si giocano e più si migliora, sono contento di quello che fanno i ragazzi, poi il risultato condizione sempre le valutazioni della partita ma noi dobbiamo restarne fuori, abbiamo fatto gli errori, ma più tecnici... i giocatori non devono sbagliare perché hanno ottime qualità tecniche, poi quei due errori dietro e si poteva far meglio, serve l'attenzione alta per abbassare il margine d'errore".

Tu hai vinto i due derby, il Napoli ha preso 4 punti su 6. Sono dati o indicazioni?

"Ogni anno sono diversi, anche tatticamente si inizia in un modo e poi si cambia. Quando giochi gli scontri diretti sono sempre difficili da vincere, dico sempre che vanno giocati, poi ci sono partite da vincere che è una roba diversa, ma domani è una gara da giocare".

De Bruyne a che punto è? E' soddisfatto?

"Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è chiaro devo gestire le forze di un centrocampo che senza McTominay... altrimenti avrei solo un cambio e dovrò fare valutazioni su chi far scendere in campo anche perché poi dopo 4 giorni si gioca di nuovo. Nel calcio di oggi si gioca in 16, non è retorica, soprattutto ora con le temperature molto alte".

Senza McTominay cambierà tatticamente? Badiashile farà parte dei convocati?

"Sì, farà parte dei convocati, sono contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver visto bene. Su Scott, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che chiedo a lui, ci sarà un altro giocatore, diverso tecnicamente".

Il mercato s'è chiuso senza altri acquisti, ci fa un bilancio? Le rivali invece si sono rinforzate.

"Inutile guardare le rivali, guardiamo a noi, la società è stata vigile fino alla fine, io sono contento della rosa a disposizione, bisogna lavorare fino a gennaio molto bene, in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale. Intanto arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni e non sarà facile, poi ci saranno altre partite importanti fino alla seconda sosta e bisogna fare uno step alla volta".

14.12 - Termina la conferenza stampa