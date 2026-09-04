Podcast Verso Inter-Napoli, da Milano: "Ad oggi nell'ambiente valutano Allegri come anti-Chivu"

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Alessandro De Felice, giornalista intervenuto a Radio Tutto Napoli direttamente da Milano, ha raccontato tutte le ultime in casa Inter.

Alessandro De Felice, giornalista di FcInter1908, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Sicuramente uno dei passaggi principali della conferenza è stato proprio quello riguardante Massimiliano Allegri. Chivu ha sottolineato più volte come non ci sia bisogno di presentare un allenatore così vincente e quanto lo stesso Allegri rappresenti un esempio per tecnici giovani come lui, per tutto ciò che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Ha elogiato a più riprese l'allenatore del Napoli, ribadendo una grande stima che aveva già espresso in passato".

Ti aspetti novità nella formazione dell'Inter contro il Napoli?

"Chivu non ha dato grandi indicazioni sulle scelte per la partita, anche perché sta facendo delle valutazioni pensando pure alla Champions League e alla trasferta contro il Real Madrid. In attacco dovrebbero giocare Esposito e Lautaro Martinez, mentre i dubbi principali riguardano centrocampo e difesa. Sucic scalpita per una maglia dal primo minuto, mentre Barella al momento sembra quello maggiormente sicuro del posto. Sia Zielinski sia Calhanoglu rischiano invece la panchina. Anche in difesa ci sono diversi ballottaggi. Insomma, è un'Inter con parecchi dubbi alla vigilia".

Dal punto di vista tattico che partita ti aspetti? Chivu e Allegri sembrano avere due filosofie molto differenti.

"Anche su questo tema Chivu è intervenuto in conferenza. Gli è stato chiesto cosa possa cambiare rispetto alle due partite della scorsa stagione contro Allegri, entrambe perse dall'Inter contro il Milan per 1-0. Chivu ha un po' smorzato la questione, ribadendo soprattutto che la sua squadra deve crescere, continuare a lavorare e rafforzare la propria identità. Per questo non mi aspetto un'Inter diversa tatticamente".

Quindi pensi che l'Inter proverà comunque a comandare il gioco?

"Sì. Parliamo di due allenatori con identità molto chiare. Da una parte c'è Chivu, che vuole dominare il gioco, prendere il pallino della partita e provare a imporre la propria proposta. Dall'altra c'è Allegri, che nel corso degli anni ha dimostrato di saper sfruttare molto bene le ripartenze e di riuscire a colpire i punti deboli dell'avversario. Mi aspetto una partita che rispecchi queste caratteristiche".

Le vittorie ottenute da Allegri contro l'Inter nella scorsa stagione possono rappresentare un riferimento per Chivu?

"Credo che l'Inter abbia lavorato proprio sui difetti che in quelle partite non le hanno permesso di ottenere la vittoria. Chivu stesso ha ricordato che il Napoli non ha cambiato tantissimo e che Allegri è rimasto fedele alle proprie caratteristiche. L'anno scorso, però, dal punto di vista dei risultati Allegri ha saputo mettere in grande difficoltà l'Inter. Sarà quindi interessante capire cosa avrà preparato Chivu di diverso per provare questa volta a batterlo".

A Napoli c'è un po' di malumore dopo il mercato e la sconfitta con il Como. Nell'ambiente interista il Napoli viene ancora considerato un rivale per lo Scudetto?

"Assolutamente sì. Nell'ambiente interista il Napoli è ancora considerato da tanti l'avversario numero uno nella corsa allo Scudetto. Chivu ha cercato di smorzare i toni, ricordando che siamo soltanto all'inizio e sottolineando quanto tutte le partite siano difficili, a maggior ragione quando affronti una squadra come il Napoli".

Inter-Napoli può essere già definita una partita Scudetto?

"Dal mio punto di vista no, semplicemente perché siamo alla terza giornata e davanti c'è ancora un campionato intero. È però senza dubbio una partita con un peso specifico importante, perché stiamo parlando di due delle principali contendenti alla vittoria finale. La sconfitta contro il Como può aver inciso sull'umore del Napoli, ma in un percorso lungo 38 giornate non cambia il giudizio complessivo: per l'ambiente Inter, in questo momento, il Napoli resta l'avversario numero uno".