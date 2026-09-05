Verso Inter-Napoli con fiducia: il messaggio lanciato da Allegri in conferenza

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Massimiliano Allegri prepara Inter-Napoli senza cercare alibi per le assenze e invita gli azzurri a reagire dopo il ko contro il Como.

Esperienza, equilibrio e soprattutto fiducia. Massimiliano Allegri si avvicina alla trasferta di San Siro senza lasciarsi condizionare dalle assenze né dalla prima sconfitta stagionale contro il Como. Il Napoli perde McTominay in un momento delicato e deve ancora assimilare completamente i principi del nuovo allenatore, ma il tecnico livornese non vuole sentire parlare di emergenza. Il suo palmarès, con sei scudetti conquistati tra Milan e Juventus, racconta la capacità di gestire proprio questo tipo di appuntamenti. E contro l'Inter servirà anche la duttilità già mostrata dagli azzurri, capaci di cambiare più sistemi di gioco all'interno della stessa partita. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Allegri: "Inter favorita per lo scudetto, ma siamo solo alla terza"

Allegri allontana qualsiasi processo dopo il ko col Como: "Per lo scudetto, l'Inter è la vera favorita. Capisco, qui si vive un po' di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza. Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions". Il tecnico guarda quindi all'appuntamento di San Siro: "C'è da migliorare l'aspetto fisico in questa fase. Affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo all'Arsenal".

Napoli senza McTominay, Allegri: "Meglio fermarlo ora"

Tra i temi principali c'è inevitabilmente l'assenza dello scozzese: "McTominay? Abbiamo deciso insieme a lui, meglio fermarlo ora e averlo dopo la sosta". Allegri invita anche a non caricare eccessivamente Vergara: "Non va caricato troppo di responsabilità". Poi torna sulla sfida con l'Inter: "Giocare a San Siro è meraviglioso, sarà una sfida tra due antagoniste. Non dovremo sbagliare come con il Como, dove siamo mancati tecnicamente e agonisticamente. È uno scontro diretto e va affrontato con fiducia". È questa la parola d'ordine scelta da Allegri per rialzare immediatamente il Napoli.