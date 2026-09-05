Il sostituto di McTominay, i tre cambi e la scelta sul modulo: Allegri ha preso le sue decisioni

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Allegri prepara tre novità nella formazione del Napoli per la sfida contro l'Inter. Spazio dal primo minuto a Spinazzola, Vergara e Alisson Santos.

Tre cambi e un'intera catena di sinistra ridisegnata. Massimiliano Allegri sembra aver definito le ultime scelte in vista di Inter-Napoli, big match in programma oggi a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato nelle prime due giornate, intervenendo però sugli uomini dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Le novità saranno Spinazzola al posto di Olivera, Vergara per l'indisponibile McTominay e Alisson Santos al posto di Lang. Tre cambi concentrati soprattutto sul versante mancino, con Allegri chiamato anche a gestire le energie considerando l'imminente debutto in Champions League contro l'Arsenal.

Napoli, Vergara sostituisce McTominay a centrocampo

Le indicazioni arrivate durante la settimana e dalla rifinitura di Castel Volturno hanno dunque sciolto gran parte dei dubbi. Davanti a Meret dovrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con capitan Di Lorenzo sulla destra e Spinazzola sulla corsia opposta. In mezzo toccherà invece a Vergara completare il reparto insieme ad Anguissa e Lobotka, prendendo il posto di McTominay.

Alisson Santos nel tridente con Politano e Hojlund

La terza novità riguarda l'attacco. Allegri sarebbe infatti intenzionato a concedere una maglia da titolare ad Alisson Santos, preferito a Lang sulla fascia sinistra. Politano agirà dalla parte opposta, mentre Hojlund sarà ancora il riferimento centrale.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.