Vergara o KDB al posto di McTominay? Dietro la scelta di Allegri c'è la chiave tattica di Inter-Napoli

vedi letture

Il Napoli prepara la sfida di San Siro contro l'Inter con un'attenzione particolare a Hakan Calhanoglu, già decisivo nelle prime due giornate.

La sconfitta contro il Como ha alimentato qualche dubbio, ma Inter-Napoli offre immediatamente agli azzurri l'occasione per misurare le proprie ambizioni. La squadra di Massimiliano Allegri arriva a San Siro con un mercato che non ha modificato profondamente l'organico e soprattutto senza Scott McTominay, assenza pesante anche dal punto di vista tattico. Uno dei problemi principali sarà limitare Hakan Calhanoglu, sorprendentemente capocannoniere dell'Inter con due reti nelle prime due giornate, entrambe arrivate con conclusioni dalla distanza. Affidare esclusivamente a Lobotka il compito di oscurare il regista nerazzurro potrebbe non bastare.

Napoli, Allegri prepara una pressione a più livelli su Calhanoglu

Nell'ultimo precedente di gennaio a San Siro, terminato 2-2, Conte aveva utilizzato proprio Lobotka in pressione alta sulla prima costruzione di Calhanoglu. Il Napoli di Allegri potrebbe scegliere una soluzione differente, alternando il 4-3-3 al 4-2-3-1 e costruendo una sorta di gabbia sul turco. Hojlund e Vergara (favorito su De Bruyne) potrebbero rappresentare la prima linea di pressione, mentre toccherebbe a Lobotka occuparsi di Calhanoglu quando l'Inter riuscirà a portare il pallone nella metà campo azzurra.

Vergara può colpire negli spazi lasciati dall'Inter

L'assenza di McTominay priva inoltre Allegri dell'uomo che avrebbe potuto seguire più direttamente Barella, già affrontato con successo nello scorso campionato. L'Inter proverà a muovere continuamente i propri centrocampisti per sottrarsi alle marcature, ma proprio questa mobilità potrebbe concedere qualche spazio al Napoli. Qui entra in gioco Vergara: recuperare il pallone e verticalizzare rapidamente per attaccare una difesa nerazzurra che nelle prime uscite ha mostrato qualche difficoltà nell'uno contro uno. Ed è proprio per questo che Allegri pare preferisca il classe 2003 a De Bruyne per sostituire McTominay. Una possibile chiave per provare a sorprendere l'Inter a San Siro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.