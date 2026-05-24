Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 17 per Napoli-Udinese
Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche quest'oggi per farvi vivere tutte le emozioni di Pisa-Napoli.
Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche quest'oggi per farvi vivere tutte le emozioni di Napoli-Udinese. La prima radio tematica sul Napoli inizierà il proprio palinsesto alle 17.00 con "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo ed i nostri inviati ed opinionisti per le reaction della gara ed un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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