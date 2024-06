Video L’annuncio di ADL: “Santoro, Grava e nuovi dirigenti che stiamo assumendo per le giovanili!”

A Telese Terme, per la presentazione del nuovo stadio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato

A Telese Terme, per la presentazione del nuovo stadio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui Ottochannel (Canale 16 del digitale terrestre): "Proprio oggi con Santoro, che d'ora in poi si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, quindi del vivaio, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all'estero, perché è lì che dobbiamo anche andare a trovare i bambini e gli adolescenti che hanno questa grande capacità di giocare e sono riconoscibili attraverso questo gruppo di persone che stiamo per assumere e che faranno questo lavoro in più di quanto già non si faccia con le giovanili di cui Grava è un bravissimo cultore".