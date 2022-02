Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli: tre novità per Spalletti, Xavi cambia l'attacco

Dopo addirittura 18 anni il Barcellona torna nella seconda manifestazione europea per club, partendo dagli spareggi per accedere agli ottavi, ed un sorteggio irreale in Europa League contro i blaugrana è toccato al Napoli. L'immotivata soddisfazione al momento dell'accoppiamento è calata anche da parte dei più ottimisti perché i catalani, che vivono una fase sicuramente di rinnovamento e lontana dai massimi livelli degli anni scorsi, a gennaio sono intervenuti con rinforzi pesanti come Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang e Pierre-Emerick Aubameyang e soprattutto sembrano in crescita sul piano del gioco grazie alle idee di Xavi e la consapevolezza di giovani dal potenziale smisurato come Gavi e Pedri. Non a caso nelle ultime 6 giornate nessuno in Liga ha raccolto più punti del Barcellona. Certamente il Napoli se la gioca presentandosi con la seconda miglior difesa europea nei top 5 campionati europei e con lo status di "squadra da Champions", come sottolineato da Xavi nei giorni scorsi

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Lobotka, Politano e Lozano, oltre a Tuanzeben non in lista Uefa, e che potrebbe proporre solo tre novità di formazione. La prima è il portiere col ritorno di Alex Meret tra i pali, come accaduto nel girone. In difesa si va verso la conferma di Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui mentre a centrocampo la seconda novità col ritorno di Anguissa dall'inizio con Fabian. In attacco almeno un'altra, la terza, con Elmas dall'inizio a destra con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Mertens potrebbe attaccare la maglia da titolare di Zielinski o comunque avere ampio spazio nella ripresa.

Le ultime sul Barcellona

Xavi privo della stellina Ansu Fati e di Depay, ma soprattutto in emergenza difensiva senza Lenglet, Umtiti, Dani Alves (non in lista) e da qualche giorno anche del centrale alternativo Araujo. Al fianco di Piqué quindi ci sarà il 2001 Eric Garcia, in difficoltà nell'ultima con l'Espanyol. Sergiño Dest e Jordi Alba agiranno invece ai lati. A centrocampo nessun dubbio su Pedri mentre Busquets in ballottaggio con de Jong e potrebbe riarretrare Gavi, spesso utilizzato anche nel tridente. In avanti però c'è abbondanza e potrebbe toccare a Traore, Aubameyang e Dembelé (in ballottaggio con Ferran Torres)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Piqué, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Dembélé All. Xavi

Ballottaggi: Garcia-Araujo 70%-30%, Busquets-De Jong 55%-45%, Dembele-Ferran Torres 51%-49%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen All. Spalletti

Ballottaggi: Zielinski/Osimhen-Mertens 60%-40%, Mario Rui/Jesus-Ghoulam 60%-40%

ARBITRO: István Kovács (Romania)

Diretta Tv su DAZN e Sky, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net