UFFICIALE - Osimhen, riposo precauzionale per un sovraccarico: il comunicato del club

Riposo precauzionale per Victor Osimhen alla vigilia della sfida al Barcellona. L'attaccante ha svolto solo terapie nella rifinitura della vigilia, con la SSC Napoli che ha diffuso questo report sulle sue condizioni.

"Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro" si legge sul sito ufficiale. La presenza del nigeriano non pare essere però in dubbio per la sfida europea del Camp Nou.