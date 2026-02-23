Podcast Bucchioni durissimo: "Napoli derubato, sul rigore il VAR non può intervenire! Gestione folle!"

Nel tuo articolo scrivi che la squadra di Conte è stata derubata. Perché?

"Perché c’è stata una gestione folle degli episodi da parte di Var e arbitro. Non solo per le decisioni prese, ma per l’incoerenza. L’arbitro ha valutato situazioni simili in modo diverso, contraddicendo se stesso. Il Var nasce per ridurre gli errori, invece in questo caso ha contribuito ad aumentarli.

Sul rigore tolto al Napoli, il Var poteva intervenire?

"Il protocollo dice che il Var interviene solo in caso di chiaro ed evidente errore. Qui il contatto c’è. Se non ci fosse stato, allora sì, sarebbe stato un errore evidente. Ma con il contatto, la decisione di campo dovrebbe restare, giusta o sbagliata che sia. Detto questo, anche volendo accettare l’intervento per “evitare un rigorino”, allora bisogna essere coerenti".

Perché il secondo episodio pesa ancora di più?

"Perché lì si decide la partita. È un normale contatto di gioco tra due giocatori fisici che si ostacolano. In queste situazioni, storicamente, non si fischia. Il calcio resta uno sport di contatto. Se il Napoli va sul 2-0, con la sua fase difensiva e anche dal punto di vista psicologico, diventa difficilissimo per l’Atalanta rimontare. Per questo parlo di partita indirizzata.

Hai criticato anche alcune dichiarazioni nel post partita.

"Sì. Se dici “io degli arbitri non parlo”, allora non ne parli mai. Non puoi farlo solo quando ti conviene. Serve coerenza. Mi ha colpito anche la scelta dell’Atalanta di mandare in sala stampa il giocatore coinvolto nell’episodio. In genere, quando sei la squadra favorita da un errore, porti a casa il risultato e stai in silenzio".