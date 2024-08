Meret spiana la strada ad un super-organizzato Girona: il Napoli di Conte perde l'ultimo test

vedi letture

Il Girona supera il Napoli per 0-2 nell'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro.

Il Girona supera il Napoli per 0-2 nell'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro: è la prima sconfitta dei test estivi per Antonio Conte. La squadra spagnola si impone grazie alle reti di Van de Beek e Villa Suarez, un gol per tempo e nessuna reazione reale da parte degli azzurri. Pesa molto l'errore di Meret che affievolisce l'ottima partenza del Napoli, il Girona è super-organizzato e prima di raddoppiare crea diverse occasioni. Un unico palo per il Napoli, l'unico vero pericolo corso dagli uomini allenati da Michel, passo indietro per gli azzurri rispetto alle precedenti uscite. Ultimi 5 allenamenti in Abruzzo e poi si farà sul serio con il primo impegno ufficiale di sabato 10 agosto contro il Modena, valido per i 32esimi di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO

Il Napoli parte bene gestendo la gara con un buon possesso palla e tanta aggressività: la prima occasione arriva poco dopo i 13' con il colpo di testa di Mazzocchi che finisce a lato. Il Girona prende ritmo e risale il campo e poco prima della metà del primo tempo passa in vantaggio: errore in fase di costruzione di Meret che serve in area Anguissa pressato da due uomini, palla recuperata da Van De Beek che salta il camerunense, che prova una scivolata alla disperata, tiro comodo sul primo palo. 0-1 al Patini e Napoli stordito dall'improvviso svantaggio. Gli spagnoli diventano leader del match e vanno diverse volte vicini al raddoppio: prima Lopez e poi Portu arrivano al tiro ma impattano sui guanti di Meret. Al Napoli manca la reazione e risultato sullo 0-1 al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il Napoli prova a reagire all'inizio del secondo tempo: il primo vero tentativo capita sui piedi di Anguissa che dopo aver ricevuto il cross di Kvara prova con un destro di piatto al volo, para Gazzaniga. Al 56' il Napoli perde Mazzocchi, l'esterno è costretto ad uscire dopo una forte botta in campo, al suo posto Zerbin. Dopo la metà del secondo tempo, il Girona va ancora una volta vicino al raddoppio colpendo un palo: nel tentativo di anticiapare un avversario sul secondo palo, Spinazzola devia di petto sul montante con Meret battuto. Il Napoli prova ad agguantare almeno il pari, prima il tentativo di mancino di Politano che finisce alto e poi il palo di Rrahmani che su calcio d'angolo va vicino al gol. Dopo tante chances il Girona raddoppio a 7' dal termine: cross basso dalla destra di David Lopez e Villa Suarez anticipa in scivolata Meret e firma lo 0-2. Nessuna reazione nei pochi minuti a disposizione per il Napoli e prima sconfitta dopo 5 partite.

IL TABELLINO

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola (Rafa Marín, 76'), Anguissa, Lobotka, Mazzocchi (Zerbin, 58'); Kvaratskhelia, Raspadori (Simeone, 76'), Politano (Ngonge, 89').

A disposizione: Caprile, Contini, Turi, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cheddira, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Iaccarino, Mezzoni.

Allenatore: Antonio Conte.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau (Antal, 85'), David Lopez (Roca, 85'), Van de Beek (Stuani 64'), Valery (Almena 64'); Frances, Blind, Bryan Gil (Minsu 85'); Yangel Herrera (Ramirez, 71'), Ivan Martin, Portu (Suarez, 71').

A disposizione: Juan Carlos, Sergi Puig, Stuani, Juanpe, Toni Villa, Minsu, Almena, Joel Roca, Antal.

Allenatore: Michel.

ARBITRO: Gabriele SCATENA da Avezzano

ASSISTENTI: PERROTTI-MONACO

MARCATORI: 23' Van De Beek (G), 83' Suarez (G)

AMMONIZIONI: Valery (G), Arnau (G), Di Lorenzo(N)