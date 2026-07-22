Napoli-Arezzo, le probabili formazioni del primo test a Dimaro: Allegri col 4-3-3

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Napoli-Arezzo 2026 a Dimaro, probabili formazioni: le possibili scelte di Allegri per il debutto stagionale.

Il sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida coincide con il primo appuntamento stagionale sul campo. Alle ore 18, alla SKI.IT Arena di Carciato, gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Arezzo nella prima amichevole dell'estate 2026. Sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo Napoli e per valutare le prime indicazioni tattiche del tecnico livornese, che dovrebbe concedere spazio a gran parte della rosa nel corso della gara.

Le possibili scelte di Allegri e la situazione dell'Arezzo

Nel Napoli saranno certamente indisponibili Billy Gilmour, Sam Beukema e David Neres, ancora impegnati in un programma di lavoro personalizzato per i rispettivi problemi fisici. In questi primi giorni di ritiro Allegri ha insistito sulla difesa a quattro, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola favoriti per partire dal primo minuto, anche se Gutierrez si candida a una maglia da titolare dopo le buone indicazioni fornite in allenamento. A centrocampo il trio composto da Anguissa, Lobotka e Vergara sembra partire in vantaggio, mentre in attacco Hojlund dovrebbe essere supportato da Politano e Alisson Santos. Tra i pali è attesa una staffetta tra Meret e Milinkovic-Savic. L'Arezzo di Cristian Bucchi arriva invece all'appuntamento dopo il convincente 9-0 rifilato alla rappresentativa locale nella prima uscita stagionale: l'assenza per infortunio di Guccione potrebbe spalancare le porte dell'undici iniziale a Viviani, con i toscani pronti a misurarsi con il Napoli nel test più impegnativo di questo avvio di preparazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Marianucci, Obaretin, Garofalo, Folorusnho, Hasa, Baridò, Iaccarino, Prisco, Lindstrom, Rao, Giovane, Milton Pereyra. All. Allegri.

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Martinez, Gilli, Chiosa, De Col; Eklu, Viviani, Manes; Arena, Cianci, Varela. All.Bucchi.

Come seguire l'amichevole

Il match sarà trasmesso in diretta in pay per view su Sky, DAZN e OneFootball al costo di 9,99 euro. Su Tutto Napoli potrete seguire la diretta testuale, mentre su Radio Tutto Napoli reaction dallo studio con i collegamenti con i nostri inviati a Dimaro, ampio pre e post partita.