Radio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!

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Radio TuttoNapoli non si ferma mai. La prima radio tematica sul Napoli vi accompagna anche nel weekend per raccontarvi l'attualità azzurra e da ieri il ritiro di Dimaro. Il palinsesto oggi inizierà alle 10.30 con Sabato azzurro 'Speciale Dimaro' con Antonio Gaito e gli inviati da Dimaro, Christian Marangio ed Antonio Noto. Poi alle 13 sarà il turno Antonino Treviglio e Davide Baratto fino alle 15.30. Ma non finisce qui: poi sarà il turno di Club Napoli in partnership con Teleclub Italia fino all'allenamento pomeridiano. E poi potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125

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