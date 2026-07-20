Live Ritiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento

vedi letture

Antonio Vergara, Matteo Politano, Sam Beukema, Alisson Santos, hanno incontrato i tifosi sul palco del Ritiro di Dimaro: rileggi tutte le risposte

21.45 - Termina l'incontro tra i tifosi ed i 4 calciatori del Napoli.

21.43 - In chiusura, domanda a Vergara. Com'è cambiata la tua vita dopo il gol al Chelsea? "Tanto, perché da essere uno sconosciuto a giocare nel Napoli ed essere conosciuto, è diverso. Però a livello di calciatori mi sono sempre stati accanto, in questo ambito niente". L'ultima per Beukema. Com'è stato arrivare a Napoli dopo lo scudetto? "Quando ti chiamano i Campioni d'Italia sei onorato e vuoi andarci subito, questo è stato il mio primo pensiero quando il Napoli mi ha chiamato. E poi difendere lo scudetto è sempre più difficile di vincerlo. Purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a vincerlo ma ci riproveremo".

21.40 - Politano, il terzino che ti ha messo più in difficoltà? "Theo Hernandez".

21.37 - Domanda per Beukema: qual è il tuo videogioco preferito? "Il mio preferito è sempre stato Fifa, EA FC". Cosa vuoi raggiungere Sam? "Andare in nazionale, con l'Olanda, e qui a Napoli voglio vincere tanti trofei. Soprattutto un bello scudetto".

21.35 - Politano, pensi di chiuderai la carriera al Napoli? "Questo è il desiderio, poi le cose nel calcio non vanno sempre come previsto. Ma l'obiettivo è chiudere la carriera al Napoli".

21.32 - Qual è il più grande sogno che volete realizzare con il Napoli? Vergara: "Vincere la Champions", e scatta l'applauso del pubblico.

21.30 - Sam, cosa hai provato a vincere la Supercoppa contro la tua ex squadra, il Bologna? "È stato bellissimo vincere il mio primo trofeo qui. Spero di vincere ancora più trofei qua a Napoli. L'importante è che vinciamo noi". Per Vergara: hai avuto paura all'inizio? "No, paura no, anche perché davanti a me avevo quelli che ho sempre visto in televisione. Mi sono messo dietro al banco di scuola e ho cercato di imparare il più possibile".

21.28 - "Come posso fare per chiedere un autografo? Dal sito è impossibile...", la richiesta di un piccolo tifoso. Alisson, dai lezioni private di ballo? "Sì, dopo vieni e balliamo insieme (ride, ndr)".

21.27 - Dove arriverete in Champions? "Almeno vogliamo fare meglio dell'anno scorso, questo è chiaro. Vogliamo arrivare più lontano possibile in Champions", la risposta di Beukema.

21.25 - Una domanda sulle prime impressioni su Max Allegri. Inizia Politano: "Impressioni positive. Begli allenamenti, tante partitine, tanti possessi. Siamo contenti di come è iniziata e ci dobbiamo preparare al meglio per stare pronti". Alisson Santos: "Politano ha già detto tutto". Risponde poi Politano sul significato di vincere a Napoli: "Significa tanto, vincere qui è sempre un'emozione speciale. Sono felice e spero di vivere ancora quest'emozione". Altre domanda per Politano. Dopo 7 anni ti piacerebbe essere il capitano? "C'è Giovanni (Di Lorenzo, ndr) che è un grandissimo capitano. C'è lui e sono felicissimo". Come ci si sente a essere il purgatore del Milan visto che gli segni sempre? "È una bella abitudine. Sono felice perché ogni volta che li incontro gli facciamo gol e spesso vinciamo. Speriamo vada bene anche l'anno prossimo".

21.23 - Domanda molto simpatica per Beukema. Perché questo taglio di look? Sarà forse per dare un taglio dalla scorsa stagione? "Sono andato in vacanza in Giappone e poi quando sono tornato in Olanda la mia famiglia mi ha detto di cambiare un po' il look. Io non ero sicuro, avevo un po' paura, però alla fine sono contento. È molto comodo anche. Volevo solo cambiare un po'".

21.22 - Vergara, hai rinnovato con il Napoli? "Manca poco, manca poco". Ancora Antonio sulle difficoltà sul suo percorso: "Sicuramente è stata fondamentale la mia famiglia, mi è stata sempre accanto. Alla fine il calcio oltre che un lavoro è anche passione: essere innamorati di questo sport ti fa andare avanti".

21.20 - Quanto è importante avere Mazzocchi nello spogliatoio? Vergara: "Troppo importante avere una persona come lui". Beukema strappa un sorriso a tutti: "Fratm Pasqua. Sì, è molto importante avere proprio i ragazzi di Napoli nella squadra. Come Vergara e Pasquale". Arriva il momento di intonare il coro preferito: Vergara fa partire "Un giorno all'improvviso".

21.18 - Qual è la promessa che avete fatto a voi stessi e ancora non siete riusciti a mantenere? "La promessa è riuscire a vincere un altro scudetto qui a Napoli ed entrare nella storia del Napoli calcio", dice Politano che si prende gli applausi del pubblico. Ci fate il regalo scudetto nell'anno del centenario? Risposta affermativa di tutti i presenti sul palco.

21.16 - Qual è il segreto per diventare calciatore? Risponde Vergara: "Il segreto è divertirsi, come ho sempre detto. Se ti diverti vivi tutto in maniera più leggera. E crederci sempre". Ancora Antonio sui giovani italiani: "Penso che la situazione dell'Italia sui giovani sia un po' indietro, vedendo la Spagna e altre. Speriamo di migliorare, perché di giovani bravi ne abbiamo. Al Napoli mi sono sentito di dare una mano in quel momento, e spero di averlo fatto".

21.15 - Vi fa più piacere stare a Napoli o nel Napoli? "Tutti e due", rispondono Politano e Alisson Santos. "Entrambe. Giocare per il Napoli è sempre un onore. Però la città è sempre bellissima e anche fare delle passeggiate è top", il commento di Beukema.

21.15 - Vergara: con Allegri potremo vederti anche da mezz'ala? "In questi primi allenamenti sto giocando più da mezz'ala. Vedremo".

21.14 - Domanda per Alisson Santos. Cosa hai provato quando hai saputo che il Napoli puntava su di te? "Ero molto contento quando avevo l'opportunità di venire a Napoli. Volevo subito venire qua. Lo so che è un club grandissimo e per me è un sogno stare qui". Ancora per il brasiliano. Cosa hai provato al gol contro la Roma? Perché sei legato al numero 27? "Ero molto felice quando ho fatto il mio primo gol con la maglia del Napoli. È un sentimento molto grande. Il numero 27 è perché è la data del mio compleanno".

21.12 - Beukema, dove può arrivare il Napoli quest'anno? "Speriamo più in alto possibile ovviamente. Anche noi vogliamo arrivare più in alto possibile e abbiamo già cominciato a lavorare per questo". Quanto potete dare ancora a questa maglia? Risponde Politano: "Possiamo dare il massimo, quello che abbiamo sempre dato. Vale per me che sono qui da 7 anni e per loro che sono da poco qui. Noi abbiamo sempre dato il massimo e fortunatamente in questi anni qualche soddisfazione ce la siamo tolta".

21.10 - Per Politano: cosa vedi di diverso tra Conte e Allegri? "Abbiamo iniziato da poco, per le differenze ci risentiamo tra qualche mese". Ancora a Politano. Avete visto differenze negli allenamenti? Vi date una spiegazione a tutti questi infortuni? "Pochi allenamenti per dire differenze, c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto all'anno scorso che lavoravamo un po' più sul fisico. Sugli infortuni, questa è una bella domanda che ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria".

21.10 - Vergara, dicci qualcosa su Allegri: "Non lo so perché non lo conosco bene. Non so che dirti. È simpatico".

21.08 - Per tutti e quattro. Cosa è Napoli per voi? Vergara: "Casa". Beukema: "Unica". Alisson Santos: "Famiglia". Politano: "Anche per me, come per Antonio, una nuova casa".

21.05 - Per Vergara: ti senti pronto per essere un punto fermo del Napoli? "È dura sentirsi pronti, comunque è Napoli. Però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli". Ancora due domande a Vergara. Cosa hai provato quando hai segnato al Chelsea? "A parole è un po' difficile. Una soddisfazione pensare di segnare in Champions al Maradona". Come fate a riprendervi dopo un gol? Puoi salutare Donnarumma da parte mia? "Se ci vado in Nazionale (ride, ndr). Diciamo che giocando spesso a calcio ti viene in automatico di resettare dopo aver preso gol, e sapere di aver preso gol e di andare a fare gol".

21.03 - Prima domanda per Alisson Santos. Cosa ti diceva Anguissa oggi in allenamento? "Scherza, scherzava soltanto. Niente di speciale".

21.00 - I calciatori salgono sul palco: ecco Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara.

Proseguono gli appuntamenti con i tifosi nel ritiro di Dimaro Folgarida. Questa sera, alle ore 21:00, in Piazza Madonna della Pace, è in programma un incontro con quattro calciatori del Napoli. I protagonisti della serata saranno Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara, che saliranno sul palco per incontrare i tifosi, rispondere alle domande e condividere le prime sensazioni in vista della nuova stagione.