De Bruyne, indizio sul futuro? Il club gli ha fatto una richiesta

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Il futuro di Kevin De Bruyne sembra essere ancora saldamente legato al Napoli.

Il futuro di Kevin De Bruyne sembra essere ancora saldamente legato al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione del centrocampista belga sarebbe molto diversa rispetto a quella del connazionale Romelu Lukaku. Il quotidiano scrive infatti: «Diametralmente opposta è la situazione del suo grande amico De Bruyne, in vacanza come Romelu ma ancora al centro del progetto tinto d’azzurro».

De Bruyne resta al centro del progetto, il Napoli valuta il rientro anticipato

Massimiliano Allegri attende il ritorno del belga per iniziare a valutarlo da vicino: «Allegri aspetta anche lui il 5 agosto in Abruzzo per vederlo all’opera e affrontare insieme il domani», si legge sul Corriere dello Sport. Il club, però, starebbe pensando di anticiparne il rientro. Il motivo è legato alle celebrazioni per il Centenario: «Il Napoli vorrebbe che partecipasse alle celebrazioni dell’1 agosto per i 100 anni e sta valutando con Kevin la possibilità di un rientro leggermente anticipato».