Lukaku è sul mercato: l'agente cerca offerte da proporre al Napoli

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I giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall'esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano da Napoli. È quanto sostiene il Corriere dello Sport, che racconta come il club azzurro e l'entourage dell'attaccante belga abbiano ormai avviato le valutazioni in vista di una possibile separazione: "il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku" e, dopo un confronto con il procuratore Federico Pastorello, sarebbe stata tracciata una linea precisa. Il Corriere spiega infatti che "dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena", lasciando intendere che la permanenza del centravanti rappresenti oggi un'ipotesi residuale.

Lukaku, l'agente cerca soluzioni

Il Corriere dello Sport aggiunge che il lavoro dell'agente è già iniziato: "Il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito", mentre il Napoli resta in attesa delle proposte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Infine, il quotidiano individua anche la principale motivazione che spinge il club a valutare la cessione di Big Rom: "Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, soprattutto alla luce del suo ottimo Mondiale, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall'esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. Decisamente importante, il suo: undici milioni lordi"