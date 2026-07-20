Podcast Calciomercato Napoli, da Frosinone: "Interesse forte per Hasa! E occhio a Cheddira..."

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Stefano Martini in diretta a Radio Tutto Napoli si sofferma sulle possibili operazioni di calciomercato tra Napoli e Frosinone.

Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Hasa interessa molto al Frosinone, ma in questo caso è il Napoli a temporeggiare, anche per volontà di Massimiliano Allegri. Il giocatore è presente a Dimaro e sarà valutato durante il ritiro. Ha disputato un buon campionato di Serie B ed è un profilo sul quale il Napoli vuole riflettere con attenzione."

In caso di partenza, con quale formula potrebbe trasferirsi?

"Credo che si ragionerebbe su un prestito. Non so ancora se secco oppure con un'opzione di riscatto, ma il Napoli non vorrebbe perdere il controllo del cartellino. Essendo un classe 2004, inoltre, non rientra nei limiti previsti per i prestiti dei calciatori più grandi, quindi il club azzurro può scegliere la soluzione migliore senza essere condizionato da quel tipo di conteggio."

Per Zerbin, invece, una cessione definitiva può rappresentare la soluzione migliore?

"Assolutamente sì. Il Napoli ha dimostrato negli anni di non puntare stabilmente su di lui, mandandolo più volte in prestito. Credo sia arrivato il momento di permettergli di costruire un percorso definitivo in un'altra società. Tra l'altro, negli ultimi anni è stato spesso ceduto con formule legate alla salvezza e le squadre in cui ha giocato sono poi retrocesse. Magari il trasferimento definitivo gli consentirà anche di liberarsi da questa curiosa etichetta."

Potrebbero nascere altre operazioni tra Napoli e Frosinone?

"Nei giorni scorsi si è parlato anche di Walid Cheddira. Il Frosinone cerca rinforzi in attacco e il suo nome potrebbe rientrare tra quelli valutati. Al momento, però, non mi risulta che ci sia una vera trattativa."