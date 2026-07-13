Video Ag. Vergara annuncia: "Resterà al Napoli sicuro, De Laurentiis è un signore"

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Antonio Vergara rimarrà al Napoli, non ci sono dubbi: la conferma arriva dal suo agente, Mario Giuffredi, che a Radio Tutto Napoli ha sciolto le riserve

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha appena lasciato l'Hotel De Bonart di Napoli dove si è tenuto l'incontro con Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto del suo assistito. Arriva la fumata bianca, queste le parole del procuratore raccolte dall'inviato di Radio Tutto Napoli: "Tutto a posto, il presidente è sempre un signore. Rimarrà al Napoli sicuro (Vergara, ndr), perché il presidente è un signore e ci sono stati sempre dei grandissimi rapporti.

Nella vita bisogna parlare poco e bisogna dimostrare di essere signori, e il presidente si è dimostrato un signore". Di seguito il video.