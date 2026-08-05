Live Diretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini

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Castel di Sangro 2026, la diretta testuale minuto per minuto di Napoli-Osasuna

20.22 - FINISCE QUI!

91' - Cross di Barja, colpo di testa di Osambela che termina largo sul fondo.

20.19 - CONCESSI 3' DI RECUPERO.

90' - ALISSON! Il brasiliano parte dalla sinistra, converge al centro e tira: palla deviata in angolo. Dagli sviluppi del corner Olivera schiaccia di testa: palla sul fondo.

88' - Buona iniziativa di Lang, che scambia con Lucca e si accentra, palla a Vergara che prova l'apertura di esterno a Mazzocchi, che però non segue l'azione.

86' - Lang sbaglia un disimpegno di testa difensivo e regala un corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo Milinkovic-Savic allontana di pugno.

82' - Cross di Barja deviato in angolo. Lucca allontana la minaccia dalla bandierina di testa.

81' - Cross di Lang in area, Lucca stoppa la palla e cerca di destreggiarsi ma commette fallo.

79' - Spunto di Lang sulla fascia e calcio di punizione guadagnato.

74' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Marianucci e Anguissa, entrano Garofalo e Baridò.

69' - BUDIMIR! L'OSASUNA ACCORCIA CON BUDIMIR! Milinkovic-Savic intuisce ma non ci arriva: 2-1!

68' - RIGORE PER L'OSASUNA! Budimir entra in area palla al piede e viene atterrato da Obaretin.

64' - CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Lobotka, dentro Prisco. 5 cambi anche per l'Osasuna.

63' - Azione pericolosa dell'Osasuna: turo a giro che termina alto sulla traversa.

62' - Marianucci ribatte in angolo un cross di Bretones. Dalla bandierina azione manovrata dell'Osasuna che sfuma.

61' - "Pasquale, Pasquale", Mazzocchi ruba palla sulla fascia e si guadagna il coro dei tifosi del Patini.

58' - Il Napoli tiene palla, l'Osasuna ha subito il colpo.

53' - LUCCA!!!! GOOOOOL!!! GOOOOOL!!! Anguissa serve il centravanti che si gira bene lottando con Herrando, diagonale di destro preciso e 2-0 per il Napoli!

50' - Cross lungo di Mazzocchi sull'altra fascia, stop di Lang che prova a superare l'uomo ma non ci riesce.

47' - GIALLO PER LUCCA: gomito troppo alto per il centravanti che commette fallo in attacco.

19.34 - PARTITI!

19.32 - Tantissimi cambi per il Napoli, ecco il nuovo 11 schierato da Allegri: Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Alisson, Lucca, Lang.

19.16 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - Colpo di testa di Raul Garcia che termina fuori!

42' - Scontro di gioco a centrocampo tra Anguissa e Munoz, l'azzurro era entrato a gamba tesa rischiando il secondo giallo.

37' - TRAVERSA DI POLITANO! Il mancino preciso dell'esterno azzurro scheggia lo spigolo della traversa prima di terminare fuori.

36' - Politano converge al centro e guadagna una puniziona da fuori area.

35' - GIOVANE! Spinazzola dalla sinistra serve bene Giovane in area, destro ribattuto dalla difesa dell'Osasuna.

33' - Politano ruba palla a destra e viene trattenuto con un fallo da Bretonese, l'arbitro fischia ma non estrae il giallo tra le proteste dell'azzurro.

31' - Anguissa resta a terra dopo un fallo di Arguidibe, si tocca la coscia ma si rialza prontamente.

27' - POLITANO!!! GOOOOOOOL! Da un esterno all'altro: Spinazzola punta l'uomo, lo supera e crossa sul secondo palo per Politano che di sinistro al volo insacca l'1-0!

24 ' - GIALLO PER ANGUISSA: sbracciata a centrocampo con gomito un po' largo per l'azzurro che protesta con l'arbitro.

22' - Cross di Politano, colpo di testa di Hojlund deviato in angolo. Bretones allontana di testa il tiro dalla bandierina di Giovane.

21' - Bretones va ad un lungo cross dalla sinistra, la palla si perde sul fondo.

18' - L'Osasuna tiene il possesso con Folorunsho e Anguissa a caccia della palla.

14' - Altra iniziativa di Spinazzola sulla sinistra, altro dribbling e cross: palla sul secondo palo troppo lunga che termina sul fondo.

11' - E' l'Osasuna che fa la partita col Napoli basso pronto a ripartire.

9' - ANGUISSA! Spinazzola converge al centro dopo un dribbling, palla per Anguissa al limite, il camerunense si gira su sé stesso e tira di destro: tiro debole che termine fuori.

8' - Lancio lungo per Raul Garcia, che commette fallo su Rrahmani in area.

6' - Da Spinazzzola a Giovane, inserimento in area e cross rimpallato sul fondo.

5' - Dopo un'azione sulla destra, la palla arriva a Gomez che di destro svirgola da fuori area: palla sul fondo.

1' - Subito un cross di Politano dalla destra, palla allontanata dalla difesa iberica.

18.31 - PARTITI!

18.28 - Le suadre fanno il loro ingresso in campo.

18.18 - In tribuna tra i tifosi c'è anche l'ex azzurro Antonio Careca.

17.50- Azzurri in campo per il riscaldamento, cresce l'entusiasmo dei tifosi.

17.40 - A scopo precauzionale restano fuori dal match McTominay e Rafa Marin, oltre ovviamente a Beukema, Neres e Gilmour che ha pochi allenamenti in gruppo.

17.35 - Ufficiali le scelte di Max Allegri per la prima delle tre sfide internazionali del Napoli a Castel di Sangro. Alle ore 18,30 palla al centro per la partita amichevole contro l'Osasuna. Ecco la formazione scelta dall'allenatore azzurro con diverse novità e sorprese nell'undici iniziale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri.

OSASUNA: Fernandez, Herrando, Moncayola, Munoz, Raul, Aimar, Garcia, Gomez, Bretones, Catena, Arguibide. A disp.: Herrera, fernandez, Benito. Kepa, Barja, Budimmir, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Bonel, Anai, Santos. All.: Ramis.

17.25 - Napoli arrivato allo stadio, tra poco le formazioni ufficiali

17.15 - Inizia a intravedersi gente all'estero del Patini, previsto il tutto esaurito oggi. E a breve ufficiale la formazione di Allegri.

16.45 - La lista dei convocati dell'Osasuna:

Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.

Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.

Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.

Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel.

15.45 - Ecco la probabile formazione del Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politan, Hojlund, Giovane. All. Allegri

15.15 - Kevin De Bruyne è arrivato a Castel di Sangro e da oggi ha ufficialmente iniziato la sua avventura con il Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto il ritiro degli azzurri a Rivisondoli - quartier generale della squada azzurra di Allegri - dopo gli ultimi giorni di vacanza trascorsi alle Baleari e assisterà da spettatore all'amichevole in programma oggi contro l'Osasuna. Intanto per lui test fisici e atletici in corso.

14.45 - Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi live dalle 8 alle 21. Dalle 17.30 in onda "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, gli inviati Christian Marangio ed Antonio Gaito e tutti i nostri opinionisti per vivere e commentare insieme Napoli-Osasuna. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125).

14.30 - Sul fronte biglietteria, la vendita dei tagliandi, partita lo scorso 17 luglio su TicketOne, si avvia verso il sold out. Restano pochi biglietti di Curva Sud, Curva Nord, Distinti, Tribuna laterale nord e Tribuna d'onore. Ampia disponibilità invece della Curva Sud Ospiti. Chi non potrà essere sul posto potrà seguire la sfida in pay-per-view - come ormai consuetudine per scelta del club - su DAZN, Sky e OneFootball al prezzo di 9,99 euro. Prossimi appuntamenti: Napoli-Celta Vigo l'8 agosto e Napoli-Aris Salonicco il 12, sempre al Patini.14.15 - L'Osasuna ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Napoli, in programma domani, mercoledì alle 18.30. Il tecnico Luis Miguel Ramis porterà in Italia 24 calciatori per il quarto test precampionato. Non saranno della partita Rosier, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre Moro e Torró resteranno a riposo in via precauzionale.

14.00 - E' il giorno del primo vero banco di prova per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo i test di Dimaro contro Arezzo e Carrarese, gli azzurri scendono in campo quest'oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per affrontare l'Osasuna, formazione spagnola di Liga che arriva in Abruzzo con qualche giorno di lavoro in più visto che il loro campionato inizierà il 16 agosto contro il Celta Vigo.

Amici di Tuttonapoli benvenuti al live testuale dell'amichevole al Patini di Castel di Sangro, Napoli-Osasuna