Radio TN Minervini: "Acquisti? In questo momento ADL è in una sorta di gioco al massacro"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "È una sorta di gioco al massacro in questo mercato, una lotta a chi resiste di più. De Laurentiis non può acquistare, perché facendolo abbasserebbe il valore che ha in rosa e che magari vuole cedere. Pensiamo a Lang, se avessi già preso Zeballos, tutte le pretendenti poi saprebbero che lo devi cedere e non puoi tirare troppo la corda.

Lang-Ajax: affare possibile

Si parla di questa offerta dell’Ajax per l’olandese, se il Napoli dovesse riuscire a recuperare l’investimento fatto lo scorso anno non ci penserebbe un secondo a darlo via. Lang è uno che in Olanda è ancora considerato un giocatore forte, quindi magari l’Ajax veramente può fare questo investimento".