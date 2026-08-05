Lukaku ai saluti, Sky: il Napoli lavora alla cessione, le squadre interessate

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Francesco Modugno aggiorna sul futuro di Lukaku: Napoli al lavoro per la cessione dell'attaccante.

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato in Abruzzo Francesco Modugno ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante belga, assente a Castel di Sangro dopo il permesso concesso dal club. Secondo il giornalista, dietro la mancata presenza dell'ex Chelsea ci sarebbero soprattutto motivazioni di mercato, con il Napoli impegnato a trovare una soluzione per la sua cessione.

Modugno: "Lukaku è ai margini del progetto, il Napoli vuole reinvestire sul mercato"

"Lukaku non è arrivato a Castel di Sangro. Era uno scenario abbastanza chiaro già da ieri: gli indizi erano evidenti, anche se bisognava concedergli ancora qualche ora perché la convocazione gli avrebbe permesso di presentarsi. Le indicazioni, però, erano quelle di un Lukaku che da queste parti non si sarebbe visto. Partiamo dalla nota ufficiale del Napoli, perché è giusto farlo per ricostruire i fatti: il club ha precisato che Lukaku sta beneficiando di qualche giorno di permesso. Poi ci sono anche questioni personali, ma queste sono soprattutto ore di mercato e la sensazione è che ci sia qualcosa di molto concreto.

Quale squadra? Non sembra essere l'Atlanta dell'MLS. Fino a poco fa c'era il Monaco, mentre il Trabzonspor si è mosso ma non avrebbe suscitato particolare interesse nel giocatore. Vedremo se la destinazione sarà ancora la Turchia, l'Arabia o un altro club europeo. In questo momento c'è la volontà di mantenere riservata l'eventuale destinazione, ma sappiamo che i contatti sono molto serrati.

Il Napoli valuta Lukaku intorno ai 10 milioni di euro, mentre il suo peso a bilancio è di circa 11 milioni lordi, grazie ai benefici del Decreto Crescita. Nel progetto tecnico di Allegri è ormai ai margini e lo stesso Lukaku ne è pienamente consapevole. Lo raccontavamo già ieri: il suo agente Pastorello aveva spiegato che il giocatore non avrebbe mai accettato di fare l'alternativa a un altro centravanti, e quell'altro oggi è Hojlund. Il Napoli prova quindi a sistemare Lukaku per alleggerire l'organico e ricavare risorse da reinvestire sul mercato".