Live Dimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

Appuntamento alle 18 per la prima amichevole del Napoli di Allegri. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole e la diretta testuale del test contro l'Arezzo alla Ski.it Arena di Carciato. Ampio pre e post partite e live reactions su Radio Tutto Napoli.

11.36 - Termina qui la sessione mattutina.

11.30 - Si provano ora i calci di rigore.

11.21- La squadra esce dal campo, restano a provare i tiri in porta Allisson, Lindstrom, Gutierrez, Politano, Vergara, Lucca e Giovane; in porta si alternano Meret e Contini.

11.20 - Termina l'esercitazione.

11.16 - Si difende sempre a zona, in area la linea dei quattro difensori: Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, con davanti i tre centrocampisti: Folorunsho, Prisco, Vergara.

11.15 - Sul pallone insieme al brasiliano il suo connazionale Alisson.

11.14 - Si batte ora dai vertici dell'area di rigore, sempre Giovane crossa al centro dalla sinistra, lo staff tecnico dalla destra.

11.12 - Si riprovano i corner, alla battuta ora c'è Giovane.

11.09 - Gilmour ha terminato la corsa, stretching per lo scozzese.

11.08 - Dall'altro lato dell'area due uomini dello staff di Allegri crossano la palla al centro.

11.01 - Si prova ora un piazzato dal vertice destro dell'area di rigore, alla battuta sempre Politano coadiuvato da Spinazzola. Si crossa in area.

10.55 - Gli arancioni difendono a zona, gli azzurri guidati da Lucca attaccano l'area, dalla bandierina batte Politano.

10.54 - Inizia un'esercitazione sui calci d'angolo.

10.51 - Termine l'esercitazione.

10.44 - Riecco Gilmour! Il centrocampista scozzese si allena a parte correndo intorno al rettangolo verde. Applausi per lui.

10.38 - Continua l'alternanza Meret-Milinkovic.

10.30 - Negli arancioni entra Milinkovic-Savic al posto di Meret.

10.23 - Asssente Luis Hasa, l'italo-albanese potrebbe essere in uscita nelle prossime ore in direzione Frosinone.

10.22 - Inizia l'esercitazione tattica azzurri contro arancioni, attacco contro difesa.

Arancioni (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindtstrom; Giovane, Hojlund, Alisson.

Azzurri (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca, Rao.

10.21 - Gruppo diviso in due: azzurri e arancioni.

10.19 - Tutti riuniti a centrocampo, si ascoltano le indicazioni di Allegri.

10.13 - Attivazione muscolare per il resrto del gruppo. Assenti come al solito Beukema, Gilmour e Neres.

10.12 - Meret, Milinkovic-Savic e Contini iniziano il riscaldamento con la palla con i preparatori dei portieri. Assente Pugliese.

10.11 - La squadra entra in campo.

10.09 - C'è anche Allegri stamattina, il mister ha smaltito il leggero stato influenzale che gli aveva impedito di essere presente alla seduta pomeridiana di ieri.

10.08 - Lo staff di Allegri entra in campo.

10.05 - Splende il sole stamane a Dimaro, tifosi in attesa della squadra alla Ski.it Arena di Carciato.

Dopo la doppia seduta di ieri, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del sesto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del sesto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.