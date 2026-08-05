Video Napoli-Osasuna 2-1, gol e sintesi della prima amichevole a Castel di Sangro: gli highlights

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Gli highlights di Napoli-Osasuna 2-1: in gol Politano, Lucca e Budimir.

Il Napoli continua il proprio percorso di crescita e conquista la terza vittoria della preparazione estiva battendo 2-1 l'Osasuna nella prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. La squadra di Massimiliano Allegri conferma i progressi mostrati nelle precedenti uscite, costruendo diverse occasioni da gol e offrendo buone indicazioni sia sul piano del gioco sia sotto il profilo della condizione atletica. A decidere il match sono state le reti di Matteo Politano e Lorenzo Lucca, autore del suo primo gol con la maglia azzurra.

Politano e Lucca firmano il successo: ecco gli highlights della gara

Il vantaggio del Napoli arriva al 27', quando Politano conclude al volo con il mancino un perfetto assist di Spinazzola. Lo stesso esterno sfiora il raddoppio poco dopo, colpendo la traversa direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa è Lorenzo Lucca a prendersi la scena: al 53' l'attaccante controlla l'assist di Anguissa, si gira rapidamente e batte Fernandez con un preciso diagonale. L'Osasuna accorcia le distanze al 69' con il rigore trasformato da Budimir, nonostante Milinkovic-Savic avesse intuito la traiettoria. Di seguito gli highlights della sfida tra Napoli e Osasuna.