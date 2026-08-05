Politano a Sky: "4-3-3 mio modulo perfetto, voglio migliorare sotto porta. De Bruyne? Persona speciale"

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Matteo Politano dopo Napoli-Osasuna: focus sul lavoro di Allegri, il 4-3-3, De Bruyne e l'affetto dei tifosi.

Matteo Politano, autore del primo gol del Napoli vinto 2-1 contro l'Osasuna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo test amichevole internazionale degli azzurri a Castel di Sangro.

Da dove cominciamo? Dal gol meraviglioso, dalla punizione, poi la traversa col mancino. Qualcuno ha evocato chi, da queste parti, le faceva così bene...

"No, bene, oggi è andata bene. Era importante mettere dentro minuti, cercare di iniziare a fare quello che ci chiede il mister e soprattutto vincere l'amichevole, che fa sempre bene."

Cos'è che vi chiede Allegri? Da bordo campo si vede solidità, equilibrio, uscire da dietro giocando il pallone, gli esterni che vanno dentro e, soprattutto, Giovanni quasi a fare il sottopunta. Sono questi i principi, per il momento?

"Sì, ci sono vari movimenti, perché poi dipende comunque da chi gioca. Magari chiedeva a Giovanni di impostare a tre, io largo, lui alto e Giovanni dentro al campo. Dipende comunque dai giocatori che sono in campo. Sicuramente oggi potevamo fare meglio sotto il punto di vista del palleggio, magari abbiamo forzato tante giocate, però ci sta all'inizio. C'è ancora margine di miglioramento, però fortunatamente abbiamo dei giorni per lavorare e presentarci al meglio il 22."

4-3-3, tu lì alto a destra, rientri col mancino: le cose che hai sempre fatto, dopo due anni nei quali hai dovuto correre tanto. Eri fondamentale per l'equilibrio della squadra, magari un po' penalizzato nella tua proposta offensiva. Però questo è più Politano, possiamo dirlo?

"Sì, ma poi lo sai, io mi adatto a quello che mi chiede il mister. Se c'è da fare tutta la fascia lo faccio, se c'è da stare più alto lo faccio. Sicuramente il 4-3-3 è il mio modulo perfetto, però nel calcio di adesso bisogna fare tutte e due le fasi. Io voglio giocare, quindi mi faccio tutta la fascia."

Ieri il tuo amico Spinazzola ha detto che a destra sono più bravi che a sinistra. Ti ha messo una palla mica male...

"Sì, bellissima palla, bel gol, però c'è da farlo anche in campionato e quest'anno spero di farne più dell'anno scorso, perché l'anno scorso ne ho fatti davvero pochi. Quindi quest'anno l'obiettivo è sicuramente quello di migliorare a livello realizzativo."

È arrivato De Bruyne, si parla tanto della sua qualità. Quando arriva lui c'è quell'aura intorno che lo accompagna. Sono giocatori che fanno grande una squadra.

"Sì, assolutamente sì. Più che a livello di giocatore, che lo sappiamo tutti, è proprio a livello umano. Kevin è una bellissima persona, una persona che ci ha messo tanto entusiasmo dal primo giorno che è arrivato. È allegro, è simpatico e quindi per noi è solo un onore averlo in campo. Speriamo quest'anno di averlo più dell'anno scorso."

Tu ormai stai a Napoli da tanto, sei molto napoletano, però ti ritrovi sempre circondato da questo abbraccio. La voglia di sognare della gente è una motivazione in più.

"Sì, ma io l'ho detto dal primo giorno che la passione che ci mettono i nostri tifosi la vedi in poche città. Sicuramente siamo fortunati ad averli. L'ho detto anche alla festa dei cento anni: non si può non innamorarsi di Napoli quando vedi così tanta passione da parte della gente. Quindi siamo contenti di essere qui, siamo contenti quando affrontiamo le partite la domenica perché i nostri tifosi sono sempre presenti."