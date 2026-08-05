Podcast Esposito punta su Lucca: "Lo terrei, può finalmente dimostrare il suo valore"

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Carmine Esposito analizza il mercato azzurro: priorità al difensore centrale, fiducia in Lucca e Napoli favorito con l'Inter.

Carmine Esposito, ex giocatore, oggi allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Come giudichi il mercato del Napoli? Tanti tifosi criticano la scelta di attendere le cessioni prima di intervenire, mentre le altre big si stanno già rinforzando. Da allenatore, come lavoreresti in questa situazione?

"Innanzitutto, secondo me De Laurentiis, in questo caso, ha una ragione. Sì, c'è una ragione. Avendo tantissimi giocatori, secondo me, nel momento in cui Manna dovesse vendere questi calciatori in esubero, ha già pronto un piano sotto. Lo so che il Milan si è rinforzato, l'Inter uguale, la Juve uguale. Il Napoli, comunque, con tutto il rispetto, anche se siamo in 45-47, ha già una rosa molto importante. Forse l'unico punto, e qui non vorrei che veramente Allegri ci puntasse molto, è il sostituto di Buongiorno. Io penso che prima di far tutto bisogna trovare un centrale, un centrale all'altezza, anche se comunque Allegri, da quello che sto vedendo e sentendo, ha un occhio particolare per Marianucci. È pur sempre un giovane talentuoso che può diventare un giocatore importantissimo, soprattutto in ottica futura anche per la Nazionale. Però sicuramente il Napoli deve prima vendere."

In attacco il Napoli ha tanta abbondanza. Hojlund resta il titolare, Lukaku è sul mercato e Lucca è chiamato a rilanciarsi. Secondo te Lucca dovrebbe restare come vice Hojlund oppure è meglio cercare un'altra soluzione?

"Secondo me Lucca dovrebbe rimanere, dovrebbe fare la spalla di Hojlund, visto che comunque Lukaku è sul mercato, è un giocatore che vuole andare da un'altra parte e il Napoli non ci punta più. Lucca, se rimane al Napoli, può finalmente sperare di tirare fuori il meglio di sé, quello che purtroppo non ha fatto nella passata stagione. Quindi io penso che, prima di andare a cercare un altro giocatore, bisogna guardare bene in casa come sta lavorando Lucca e se ci sono le possibilità di credere in lui, perché comunque il giocatore è stato strapagato, è costato tantissimo e non si può sempre darlo in prestito e lasciarlo andare via."

Il Napoli sta puntando su giocatori esperti e gli under sono pochissimi. Quanto può essere un vantaggio avere una rosa così matura e quanto, invece, può rappresentare un rischio dal punto di vista fisico e mentale?

"Bisognerebbe trovare il giusto mix tra le due cose, però penso che il Napoli debba puntare su gente già esperta, gente che, anche se avanti con l'età, possa comunque far crescere i giovani che abbiamo. Penso che il Napoli quest'anno debba puntare su un gruppo ben amalgamato, un gruppo di gente un po' più esperta, perché secondo me sarà un campionato molto più difficile dell'anno scorso. Vedo più squadre attrezzate, vedo più squadre che, dopo le annate che hanno sbagliato, come Juve e Milan, hanno ancora più voglia. Quindi secondo me sarà un campionato difficilissimo e il Napoli deve puntare su giocatori di esperienza."

Con un campionato che si preannuncia così equilibrato, il Napoli può ancora puntare allo scudetto oppure l'obiettivo principale deve essere la qualificazione in Champions League?

"Comunque portare a casa un trofeo è sempre bello. Io penso che l'obiettivo principale del Napoli sia migliorarsi, sicuramente con l'arrivo di Allegri, e fare meglio anche in Champions League. Però vincere lo scudetto è sempre importante, è sempre il campionato che tutti vogliono vincere. Penso che quest'anno siano l'Inter e il Napoli le squadre più forti, forse un pochino la Juve può intromettersi, ma credo che, come l'anno scorso, sarà un giochino a due."

Quindi Napoli e Inter restano le favorite? E cosa ti aspetti dalla Juventus di Luciano Spalletti, che parte dall'inizio della stagione con una squadra rinforzata?

"Sì, sono favorite. Sicuramente mi aspetto che arrivi dietro il Napoli, quella è la cosa principale. Come hai detto tu giustamente, Luciano parte dall'inizio e, se parte dall'inizio, prepara i giocatori come vuole lui, quindi sicuramente farà un grandissimo lavoro. Penso che la Juve stia comprando attaccanti esterni perché il problema principale è stato l'anno scorso: erano una buonissima squadra competitiva, però lì davanti hanno fatto pochissimo. Questi acquisti che hanno fatto, insieme anche al ritorno di Kolo Muani, secondo me rafforzano tantissimo la Juve. Io penso che comunque Luciano quest'anno farà un gran lavoro."