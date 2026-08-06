Sabatini: "Figuraccia Lukaku! Ma il Napoli è contento, sapete perché?"

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Sandro Sabatini su Youtube ha commentato la notizia di Lukaku che non va ancora in ritiro a Castel di Sangro dopo l'ok da parte del Napoli. Ma per Sabatini si tratta di una figuraccia quella del belga: "Lukaku fa sempre le stesse cose, stavolta non è il caso di aggiungere altro. Il Napoli alla fine è contento perché vuole darlo via per l'ingaggio e vuole ricavarsi anche dei milioni col suo addio. Alla fine la brutta figura resta, non è la prima e non sarà neppure l'ultima, anche se è a fine carriera. Per me è una figuraccia, la sua".

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